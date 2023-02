Truplo nekdanjega nogometaša Chelseaja najdeno pod ruševinami v Turčiji

Novico je na Twitterju potrdil njegov agent Murat Uzunmehmet, ki je zapisal, da je bil nogometaš iz Gane najden, a je bilo zanj že prepozno. Glede usode Christiana Atsuja so v dneh po uničujočem potresu krožile nasprotujoče si informacije. Najprej so turški mediji poročali, da so Atsuja našli živega in da je z njim vse v redu, a so iz njegovega kluba Hatayspor to hitro demantirali.