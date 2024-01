Temna plat četrtoligaša, ki se bo v pokalu pomeril z Real Madridom

Do incidenta, ki se je v špansko zgodovino zapisal pod imenom Caso Arandina, je prišlo novembra 2017 v stanovanju, v katerem so živeli nekdanji nogometaši Arandine Victor Rodriguez, Carlos Cuadrado in Raul Calvo. Slednji so bili aretirani decembra istega leta, dan kasneje pa tudi odpuščeni s strani Arandine.

Dve leti kasneje so bili spoznani za krive, vsak izmed njih je bil obsojen na 38 let zapora, žrtvi pa naj bi morali plačati vsak po 50 tisoč evrov. Nekaj mesecev po tem je sodišče ugotovilo, da si je žrtev z najmlajšim izmed omenjenih nogometašev, takrat 19-letnim Calvom, dalj časa pošiljala sporočila in fotografije ter v stanovanje prišla prostovoljno. Sodišče je prav tako odločilo, da sta bila Calvo in žrtev takrat podobno stara in zrela. Posledično je bil Calvo oproščen vseh obtožb, Cuadrado in Rodriguez pa sta bila obsojena na štiri oziroma tri leta zaporne kazni. Odškodnino so znižali na skupno 10 tisoč evrov.