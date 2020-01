Temni oblaki nad Old Traffordom: 'Nima smisla, če se smilimo sami sebi'

Začetek novega leta je bil na Old Traffordu vse prej kot zmagovit. Manchester United je v mesecu januarju (v vseh tekmovanjih) nanizal štiri poraze, dve zmagi in remi, zaradi česar se nezadovoljstvo navijačev le še stopnjuje. Svoj bes nad vodstvom so izrazili tudi ob porazu z Burnleyjem.

Norvežan Ole Gunnar Solskjaer in navijači Manchester Uniteda so bili po velikem derbiju z Liverpoolom polni optimizma, redsi so tekmo na Anfieldu sicer dobili z 2:0. Strateg rdečih vragov je na vsa usta hvalil svoje varovance, navijači pa so napovedovali obetavnejši drugi del sezone, a že v naslednji tekmi napovedi krepko obžalovali.

Po poškodbi hrbta naj bi bil Marcus Rashford odsoten vsaj do aprila. FOTO: AP

United je namreč na Old Traffordu moral priznati premoč Burnleyju, to pa ni prvič v sezoni, da so se vragi spotaknili ob klub s spodnjega dela lestvice. Za goste sta zadela Chris Wood in Jay Rodriguez, Unitedovi navijači pa so s tribun besneli nad ameriškimi lastniki družino Glazer in osovraženim izvršnim podpredsednikom Edom Woodwardom. Številni so tribune zapustili še pred koncem tekme. "Na koncu se počutiš povsem zaslepljenega, morda so se tako počutili tudi sami. Kljub temu moramo verjeti v svoje vrednote, prepričanja. Vedeti moramo, da nima smisla, če se smilimo sami sebi," je prepričan Norvežan, čigar ekipa se sooča s številnimi poškodbami, med drugim manjkata Paul Pogba in Marcus Rashford. Slednji sicer zagotavlja, da se bo na zelenice vrnil še pred koncem sezone, do takrat pa morajo vragi poskrbeti, da zapolnijo praznino v napadu. Do konca zimskega prestopnega roka je na voljo le še nekaj dni, nove okrepitve pa več kot dobrodošle.

"Ne vidim moštva, ki je na papirju vredno 600 milijonov funtov. S čim so se sploh okrepili," se je spraševal Rio Ferdinand. FOTO: AP