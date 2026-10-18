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Nogomet

Temnopolti nogometaš ni pokleknil in poslal sporočilo v boju proti rasizmu

Liverpool, 18. 10. 2026 15.18 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Ainsley Maitland-Niles

Pred tekmo Evertona in Chelseaja so nogometaši obeh ekip za trenutek pokleknili v sklopu akcije angleške Premier lige "No room for racism", oziroma "ni prostora za rasizem". Od 22 igralcev na igrišču je izstopal branilec domačih Ainsley Maitland-Niles, temnopolti Anglež, ki je med klečanjem nepremično stal in tako poslal sporočilo vodilnim ljudem lige.

Klečanje nogometašev in sodnikov pred tekmo Everton - Chelsea
Klečanje nogometašev in sodnikov pred tekmo Everton - Chelsea
FOTO: X

Klečanje pred tekmami je na Otoku zelo pogost prizor vse od leta 2019, praksa pa je postala veliko bolj ustaljena leto kasneje, po umoru temnopoltega Georgea Floyda v ZDA. Med letoma 2020 in 2022 so igralci klečali pred vsako tekmo, po tem pa je sodelovanje postalo prostovoljno. Večina ekip še vedno sodeluje pri iniciativi, ki želi pred vsakim srečanjem opozoriti na problematičnost rasne diskriminacije po celotnem svetu. Vse bolj pogosti pa so primeri nogometašev, ki se vzdržijo klečanja in tako vselej poskrbijo za različne odzive angleških navijačev.

Nekoliko ironično je, da gre skoraj vedno za temnopolte igralce, ki se očitno ne strinjajo z načinom ozaveščanja o rasizmu, ki so si ga izbrali pri Premier ligi. Zadnji v vrsti je bil v soboto Ainsley Maitland-Niles, ki je bil edini igralec na srečanju med Evertonom in Chelseajem, ki je pred prvim sodnikovim žvižgom ostal na nogah. Svoje odločitve ni komentiral, so pa zato to v preteklosti počeli njegovi "predhodniki" pri tej odločitvi.

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Najbolj znan je bil primer Wilfrieda Zahaja, ki se je geste vzdržal, saj je verjel, da gre zgolj za populistično početje, ki ne bo privedlo do konkretnih sprememb. Ko je še igral na otoških zelenicah, je Ivan Toney skupaj s celotno ekipo Brentforda odstopil pri sodelovanju. Odločitev je pojasnil takole: "Imam občutek, da nas uporabljajo kot lutke. Mi klečimo, vodilni možje, ki imajo moč, da nekaj postorijo, pa lahko še naprej počivajo. Nič se ne bo spremenilo, zato se mi zdi vse skupaj nekoliko nesmiselno."

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Ainsley Maitland-Niles rasizem diskriminacija

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KOMENTARJI3

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trac
18. 10. 2026 16.59
S tem klečanjem se oni 'opravičujejo' za svoj kolonializem. Potem so pa to vsiljevali še drugim reprezentancam.
Odgovori
0 0
LinaAnil
18. 10. 2026 16.24
Edini normalni, bravo!
Odgovori
+1
3 2
lokson
18. 10. 2026 15.59
Levajzarska paradigma. Po njihovo, je samo belec lahko rasist, ostali pa lahko govorijo kar hočejo. Banda permisivna.
Odgovori
+5
7 2
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