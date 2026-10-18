Temnopolti nogometaš ni pokleknil in poslal sporočilo v boju proti rasizmu

Klečanje pred tekmami je na Otoku zelo pogost prizor vse od leta 2019, praksa pa je postala veliko bolj ustaljena leto kasneje, po umoru temnopoltega Georgea Floyda v ZDA. Med letoma 2020 in 2022 so igralci klečali pred vsako tekmo, po tem pa je sodelovanje postalo prostovoljno. Večina ekip še vedno sodeluje pri iniciativi, ki želi pred vsakim srečanjem opozoriti na problematičnost rasne diskriminacije po celotnem svetu. Vse bolj pogosti pa so primeri nogometašev, ki se vzdržijo klečanja in tako vselej poskrbijo za različne odzive angleških navijačev.

Nekoliko ironično je, da gre skoraj vedno za temnopolte igralce, ki se očitno ne strinjajo z načinom ozaveščanja o rasizmu, ki so si ga izbrali pri Premier ligi. Zadnji v vrsti je bil v soboto Ainsley Maitland-Niles, ki je bil edini igralec na srečanju med Evertonom in Chelseajem, ki je pred prvim sodnikovim žvižgom ostal na nogah. Svoje odločitve ni komentiral, so pa zato to v preteklosti počeli njegovi "predhodniki" pri tej odločitvi.