Ten Hag: Cristiano Ronaldo je velikan, želim ga v Unitedu

Erik ten Hag je spregovoril o številnih izzivih, ki ga v prihodnji sezoni čakajo na klopi angleškega velikana. Številni otoški mediji so namreč kljub 24 zadetkom v vseh tekmovanjih portugalsko legendo označili za problematičen člen v ekipi. Obregnili so se predvsem čez njegovo starost in dejstvo, da v obrambi soigralcem ne nudi dovolj pomoči.

Poudaril je tudi status Portugalskega napadalca v svetovnem nogometu: "Ronaldo je velikan (nogometa op.a.) zaradi vsega, kar je do zdaj pokazal in zato, ker je zelo ambiciozen."

Letos bodo klub zapustili številni vezisti. Francoz Paul Pogba , Jesse Lingard in Juan Mata so svoj odhod iz kluba že potrdili. Otoški mediji pa pričakujejo, da bo United po petih letih zapustil tudi Srb Nemanja Matić.

Nizozemski trener sicer nove vloge ni sprejel zlahka. Angleški časnik The Sun namreč poroča, da je že na prvem intervjuju za novo delovno mesto tehničnemu direktorju Darrenu Fletcherju in nogometnemu direktorju Johnom Murtoughom očital številne napake pri vodenju kluba.

Enako je ponovil tudi na drugemu intervjuju, ki ga je Ten Hag po poročanju The Suna izkoristil kot priložnost, da svojim potencialnim novim delodajalcem postavi številna neprijetna vprašanja. Ravno to naj bi vodilna moža v Unitedovi hierarhiji navdušilo in prepričalo. Menita, da je kritični in iskreni Nizozemec pravi mož za zelo zahtevno nalogo prenove moštva, ki je letos v Premier ligi osvojil najmanj točk po sezoni 1990/91.