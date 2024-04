Ten Hag meni, da Unitedova barka pluje v pravo smer

"Mislim, da ni dvoma o tem, ali bom nadaljeval na klopi Uniteda. Fokusiran sem na svoje delo, na proces v našem projektu. Sem srečen, da sem tukaj, tu uživam. Zame je to pravi izziv," je dejal 54-letni strateg Erik ten Hag .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

United je na zadnjih dveh premierligaških preizkušnjah v obeh primerih ostal brez zmage globoko v sodnikovem podaljšku. Proti Brentfordu so po zadetku Kristofferja Ajerja v 96. minuti zgolj remizirali, na derbiju s Chelseajem pa so se nadejali treh točk vse do 100. minute, nato pa je v letošnji sezoni fantastični Cole Palmer poskrbel za kapitulacijo rdečih vragov.