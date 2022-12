Ten Hag: Iščemo napadalca, ki bi ustrezal ekipi in našim finančnim zmožnostim

Trener Manchester Uniteda Erik ten Hag je pred zadnjo tekmo v letu 2022 priznal, da bodo Rdeči vragi storili vse, da v zimskem prestopnem roku v svoje vrste zvabijo novega napadalca, ki pa bo moral ustrezati tako ekipi kot tudi finančnim merilom, ki so, kot kaže, precej stroga.

Rdeči vragi so namreč pred kratkim izgubili bitko za mladega nizozemskega talenta Codyja Gakpoja, ki se je na koncu odločil obleči rdeči dres Liverpoola in ne Manchester Uniteda. K Redsem se je 23-letni nekdanji član PSV-ja preselil za približno 42 milijonov evrov (ter morebitnih osem milijonov evrov bonusov), kar je v modernih časih precej nizka cena za obetavnega napadalca, kot je Gakpo, ki je v letošnji sezoni Eredivisie na 14 tekmah zadel devet golov in dodal 12 asistenc, dobro formo pa potrdil tudi na mundialu.

Erik ten Hag se je moral tako na novinarski konferenci pred zadnjo tekmo v letu 2022 znova soočiti z novinarskimi vprašanji glede morebitnih okrepitev, saj je že po odhodu Cristiana Ronalda priznal, da njegovo moštvo v zimskem prestopnem roku potrebuje okrepitev v napadu. "Mislim, da imamo ekipo in igralce, ki ustrezajo našim kriterijem. A prihaja veliko tekem v vseh tekmovanjih, zato potrebujemo konkurenco na vseh mestih, če želimo zmagovati v ligah in tudi v pokalih," je dejal ten Hag in pojasnil: "Torej potrebujemo igralce, potrebujemo številke. A hkrati potrebujemo dobre igralce, ne le številke, potrebujemo borbo za mesta v prvi enajsterici in šele potem se lahko taktično odločamo za ekipe, ki jih pošiljamo na zelenico."

Na neposredno vprašanje o morebitnem novem napadalcu ten Hag ni želel odgovoriti konkretno, je pa priznal: "Iščemo pravega igralca za našo ekipo, ki mora ustrezati tako našim kriterijem in vsekakor tudi finančnim kriterijem." A bo to, kot vse kaže, vse prej kot lahko, saj naj bi nizozemski strateg že v poletnem prestopnem roku porabil več denarja, kot ga je bilo namenjenega okrepitvam. V svoje vrste je pripeljal Tyrella Malacio, Christiana Eriksena, Lisandra Martineza, Casemira, Martina Dubravko in Antonyja. Po poročanju britanskih medijev bi se United tako lahko osredotočal predvsem na izposoje, pri čemer se izpostavlja predvsem Joao Felix, ki se je znašel na izhodnih vratih madridskega Atletica.

V kolikor se ten Hagu ne bo izpolnila želja in novega napadalca ne bo dobil, bo moral rešitev poiskati znotraj kadra, ki ga že ima. Za doseganje zadetkov bosta tako verjetno še naprej v prvi vrsti zadolžena Marcus Rashford in Anthony Martial, ki sta v polno merila že na prvi tekmi po premoru zaradi svetovnega prvenstva. Ob zmagi nad Nottingham Forestom so navijači navdušeno pozdravili tudi mladega Alejandra Garnacha, ki je vstopil s klopi in nakazal, da bi lahko imel v drugi polovici sezone vse večjo vlogo pri Unitedu. 18-letnik je na 13 nastopih v letošnji sezoni že prispeval tri zadetke in tri podaje, ten Hag pa ob tem upa, da bo mladenič v prihodnje pokazal še več: "V napadu potrebujemo igralce, ki pridejo s klopi, da vplivajo na igro. Ne glede na to, ali potrebujete gol ali obrambo, ko enkrat vodiš, se odpirajo možnosti za protinapade in to je treba izkoristiti."