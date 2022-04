Ten Hag Manchester Unitedu dal vedeti, da na Cristiana Ronalda ne računa

Britanski tabloid The Sun poroča, da naj bi Erik ten Hag in Manchester United že dosegla ustni dogovor o (dolgoletnemu) prevzemu rdečih vragov po koncu aktualne sezone. Toda še več: Daily Star poroča, da naj bi ten Hag klubskemu vodstvu že dal jasno vedeti, da na Cristiana Ronalda ne računa več. Vprašanje, ki se poraja, je tudi to, ali si bo Ronaldo, v kolikor se United ne prebije v Ligo prvakov (trenutno zaseda šele sedmo mesto v Premier ligi), sploh želel ostati v Manchestru. Po navedbah Daily Stara nizozemskega stratega skrbijo Ronaldova leta in privilegiran status v klubu, ki nikakor ne ustreza njegovi dolgoročni usmeritvi. To pa pomeni, da se utegne Ronaldo po manj kot letu dni po težko pričakovani vrnitvi na Old Trafford posloviti. Ne gre sicer pozabiti, da je pri svojih 37 letih še vedno prvi strelec kluba v tej sezoni (18 golov).