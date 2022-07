Ten Hag obljublja navijačem rdečih vragov: Vrnili bomo dobre čase

Ten Hag je ekipo odpeljal na priprave, kjer bo potekal prvi del priprav na novo sezono."Ne glede na vse, kar se dogaja okoli kluba, sem prepričan, da navijači verjamejo, da se bodo stvari spremenile na bolje, in osebno verjamem, da bomo vrnili dobre čase," je dejal nizozemski trener.

Razkril je tudi, kakšen način igre želi videti pri svojih varovancih: "Želimo igrati proaktiven slog nogometa, z žogo in brez nje. Biti moramo pogumni in nenehno iskati posest žoge ter ustvarjati možnosti proti nasprotnikovemu golu. In ko žoga ni v naših nogah, moramo vzpostaviti stil igre, ki bo silil v presing, to pa lahko dosežemo le, če delujemo kot ekipa."

Manchester United je odigral prvo pripravljalno tekmo v Bangkoku proti največjemu tekmecu Liverpoolu. Po redsih je sledila pot v Avstralijo, kjer so odigrali tekmi proti Melbourne Victoryju, Crystal Palaceu in Aston Villi.

Aston Villa je bil zadnji tekmec na stadionu v Perthu, izid pa je bil prijateljski (2:2), čeprav je United vodil že z 2:0. Naslednja prijateljska tekma čaka rdeče vrage v Oslu, ko se bodo pomerili z madridskim Atleticom.

"Nogomet je šport napak in napake moramo zmanjšati," je dejal novinarjem po remiju nizozemski trener. "To je jasno. V teh dveh tednih sem videl veliko napredka. Lahko je, da so fantje utrujeni, a to ni izgovor. Nočem se izgovarjati na igrišče ali vreme. Ne glede na vse moramo pokazati, kaj zmoremo. Prvi polčas je bil spodoben, vodstvo z 2:0, v drugem polčasu smo se vrnili iz garderobe, imeli nadzor nad igro in ga zapravili. To ni dobro, zato je to dobra lekcija za vse nas."