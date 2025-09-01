Svetli način
Nogomet

Ten Hag po vsega dveh ligaških tekmah odpuščen

Leverkusen, 01. 09. 2025 16.43 | Posodobljeno pred eno minuto

Nemški nogometni prvoligaš Bayer Leverkusen je sporočil, da je po le dveh ligaških tekmah v nemškem prvenstvu odpustil nizozemskega trenerja Erika ten Haga. Nizozemec, ki je bil brez dela, odkar ga je oktobra odpustil Manchester United, je maja na trenerskem stolčku zamenjal Xabija Alonsa, Španec pa je odšel k Real Madridu.

Leverkusen je na prvi ligaški tekmi doma izgubil proti Hoffenheimu, s čimer je bil Erik ten Hag takoj pod pritiskom, sobotni remi 3:3 z Werderjem Bremenom z 10 igralci pa je končal njegovo kratko obdobje dveh prvenstvenih krogov na čelu ekipe.

Bayer Leverkusen je lani končal na drugem mestu v ligi, potem ko ga je Xabi Alonso v sezoni 2023/24 popeljal do domačega dvojčka - osvojil je tako državni (brez izgubljene tekme) kot pokalni naslov.

Za zdaj bo začasno trenersko vlogo prevzel pomočnik trenerja.

