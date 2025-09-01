Ten Hag po vsega dveh ligaških tekmah odpuščen

Leverkusen je na prvi ligaški tekmi doma izgubil proti Hoffenheimu, s čimer je bil Erik ten Hag takoj pod pritiskom, sobotni remi 3:3 z Werderjem Bremenom z 10 igralci pa je končal njegovo kratko obdobje dveh prvenstvenih krogov na čelu ekipe.

Bayer Leverkusen je lani končal na drugem mestu v ligi, potem ko ga je Xabi Alonso v sezoni 2023/24 popeljal do domačega dvojčka - osvojil je tako državni (brez izgubljene tekme) kot pokalni naslov.

Za zdaj bo začasno trenersko vlogo prevzel pomočnik trenerja.