Ten Hag po zgodovinskem porazu: Užival sem v predstavi, bila je fantastična

Manchester United je na Stamford Bridgeu vodil do 99. minute in 17. sekunde, nato pa je Cole Palmer z dvema goloma poskrbel za najpoznejši preobrat v zgodovini Premier League. Navijači rdečih vragov so na družbenih omrežjih znova besneli nad predstavo svojih varovacev, trener Erik ten Hag pa jo je očitno videl povsem drugače.