Ten Hag: Proti Liverpoolu se je vse obrnilo proti nam, v Bergamo po zmago

S petimi zmagami in porazom so točkovno izenačeni z Vitessejem (15 točk), medtem ko so morali v uvodnem krogu Lige prvakov na domači zelenici sredi prejšnjega tedna priznati premoč lanskemu evropskemu klubskemu prvaku Liverpoolu (0:1). "To je bila čudna tekma, ki jo je odločil avtogol našega nogometaša. Menim, da smo si zaslužili vsaj točko, če ne še kaj več," je prepričan trener moštva, ki je v 6. krogu Eredivisie prejšnji konec tedna z rekordnimi 13:0 v gosteh ponižalo nebogljeno zasedbo Venla. "To pomeni, da smo v strelski formi, da se igralci čedalje bolj čutijo med seboj in da so linije vse bolj uigrane, kar bomo v nadaljevanju sezone še kako potrebovali. Tokrat nas čaka zanimiv nasprotnik, Atalanta, ki me zelo spominja na našo zgodbo iz lanske sezone Lige prvakov. Oni so letos spisali izjemno zgodbo z uvrstitvijo v četrtfinale, kjer so podobno kot mi lani v polfinalu s Tottenhamom nesrečno izgubili proti Paris Saint Germainu. Gre za moštvo, ki igra sodoben, tehnično dovršen nogomet z veliko domišljije. V vsakem primeru nas čaka zelo zahteven izziv," se kakovosti tokratnega evropskega nasprotnika zaveda Ten Hag in dodaja: