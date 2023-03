Ten Hag: Tokrat smo pokazali karakter

Nogometaši Manchester Uniteda so boleči poraz, ki jim ga je minuli vikend v angleški Premier ligi zadal Liverpool, hitro pozabili. Rdeči vragi so se po visokem porazu s kar 7:0 pobrali s prepričljivo evropsko zmago proti Real Betisu. Na prvi tekmi osmine finala Lige Evropa so španskega prvoligaša odpravili s 4:1 in s tem naredili velik korak k napredovanju v četrtfinale.

Če je bil trener Manchester Uniteda Erik ten Hag po nedeljskem polomu razočaran nad svojimi varovanci, ki niso pokazali karakterja in so po njegovih besedah izgubili glave, je bila predstava njegovih varovancev le nekaj dni kasneje povsem drugačna. Rdeči vragi so mirnih glav nadzirali četrtkovo prvo tekmo osmine finala Lige Evropa in na koncu Real Betis premagali s 4:1.

Nizozemski strateg, ki je bil tudi izbran za najboljšega trenerja Premier lige v mesecu februarju, je po tekmi dejal, da so za razliko od obračuna proti Liverpoolu tokrat njegovi fantje pokazali karakter, hkrati pa se je zahvalil navijačem na Old Traffordu, ki so ekipi z glasno podporo pomagali pozabiti boleči poraz: "Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo. In to v obeh polčasih. Po prvem bi morali voditi že s 3:0, a je bilo 1:1. Naredili smo napako in bili kaznovani. A mislim, da smo igrali dobro, še posebej v drugem polčasu. Pokazali smo dobro predstavo in dosegli lepe gole, tako da smo se s tem poklonili tudi navijačem, ki so nas glasno podpirali in zato sem jim še posebej po tako bolečem rezultatu v nedeljo še kako hvaležen."

Nekdanji trener Ajaxa je bil po zmagi zadovoljen predvsem z odnosom nogometašev, ki jih visok poraz ni iztiril: "Od začetka je bil naš odnos do tekme dober. Takoj smo pritisnili, bili smo dobri na žogi in dobro smo odigrali na sredini igrišča. Igralci so dobro pokrivali položaje, dobro vtekali in si ustvarili veliko priložnosti, tako da smo danes lahko zadovoljni." Betis se v prvem polčasu sicer ni pustil streti in je kljub zgodnjemu zaostanku po pol ure igre izenačil. Ten Hag je zato pohvalil vztrajnost svojega moštva: "Vedno je treba videti, kako se ekipa odzove po prejetem zadetku. To ni bilo prvič v tej sezoni, da smo tekmo dobivali, nato pa prejeli gol. Mislim, da smo že pet- ali šestkrat dokazali, da se lahko po prejetem zadetku vrnemo v vodstvo in zmagamo. To lahko narediš samo, če imaš karakter, kar je velik kompliment za ekipe."

icon-expand Manchester United – Betis FOTO: AP

Ten Hag, ki je z Unitedom pred nekaj manj kot dvema tednoma že osvojil prvo lovoriko, odkar je lani prevzel moštvo, je ob dobri ekipni predstavi dodatno pohvalil še Bruna Fernandesa, Wouta Weghorsta in menjave: "Weghorst je bil že velikokrat blizu golu in ustvaril je že veliko priložnosti in golov za druge s tem, ko je v kazenskem prostoru ustvarjal prostor za druge. Sedaj je končno dosegel zadetek na Old Traffordu, ki si ga je zaslužil. Za Bruna pa mislim, da je bil danes sijajen. S svojo igro je vodil ekipo od prve minute. Narekoval je ritem igre in dosegel gol, tako da sem vesel zanj. Mislim, da so tudi rezervni igralci dobro vplivali na igro. Na primer, ko smo v igro poslali Scotta McTominaya in Facunda Pellistrija, sta takoj sodelovala pri zadetku za 4–1. Odlična akcija Pellistrija, strel Scotta in nato odbita žoga in gol za Wouta."

icon-expand Manchester United – Betis FOTO: AP