Ten Hag tudi brez Ronalda debitiral z visoko zmago proti Liverpoolu

Rdeči vragi, ki so z močno enajsterico, v kateri ni bilo debitantov, začeli v formaciji 4-2-3-1, so povedli že v 12. minuti srečanja, ko je lepo moštveno akcijo zaključil Jadon Sancho. Le nekaj minut kasneje so bili Redsi blizu izenačenja, a jim je veselje dvakrat v isti akciji preprečila vratnica nato pa je Luis Diaz odbitek namesto v prazno mrežo poslal visoko čez nasprotnikov gol. Po pol ure igre je Unitedovo prednost z izvrstno odmerjenim strelom podvojil Fred, le tri minute kasneje pa je bilo jasno, da bo verjetno slavil Manchester, ko je zadel še Anthony Martial. Končni izid je v 76. minuti postavil mladi Urugvajec Facundo Pellistri.