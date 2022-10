Erik ten Hag zadovoljen z energijo, ki vlada v ekipi

Erik ten Hag je bil po včerajšnji tekmi Lige Evropa, ki so jo njegovi varovanci odigrali proti ciprski Omonii, navdušen. Navdušen nad duhom, ki ga je pokazala njegova ekipa. Scott McTominay je poskrbel za minimalno zmago Uniteda. Skoraj vse do konca je bilo precej dramatično in zdelo se je, da se bo tekma končala brez zadetka. Rdeči vragi so imeli kar težak večer, ciprski vratar Francis Uzoho je dobesedno zaklenil svoja vrata. Toda varovanci nizozemskega stratega so po 90. minuti v 3. minuti podaljška le našli ključ in prišli do nove zmage z rezultatom 1:0.

United si je v 90 minutah sicer ustvaril veliko priložnosti, ki pa se niso realizirale. 12-krat je moral posredovati vratar. Ko je s klopi vstopil McTominay, ki je v zadnjih tednih izgubil mesto v začetni enajsterici, je prišlo do preobrata. Na igro sta pozitivno vplivala še dva rezervista, Jadon Sancho in Luke Show . Zadetek Škota pa je pomenil tudi, da je že četrto tekmo zapovrstjo zadel igralec, ki je vstopil s klopi. V pogovoru po tekmi je Nizozemec pohvalil energijo in vzdušje svoje ekipe. Zadovoljen je bil s tempom, ki so ga prikazali tako Marcus Rashford kot njegovi soigralci.

"Res sem srečen," je dejal. "To nam pokaže, kakšen duh je v ekipi, razumejo, da ne gre samo za 11 igralcev. To moraš nekako narediti. Ko verjameš v to, v igro, in ko nasprotnik postane utrujen, rezervni igralci lahko močno vplivajo na dogajanje. Ko imajo pravi odnos, so osredotočeni, so sveži in lahko zabijajo gole." Nizozemec je še dodal: "Ko v igro vstopi McTominay, veš, da lahko pride blizu, do zadetka. Vendar ni tipičen strelec, ki bo dosegel 20 golov. Toda, ko je bil v igri Rashford zadaj in imaš novo kombinacijo na levi strani z Lukom Shawom in Jadonom Sancho, takrat se je ustvarila ta energija, ta tempo, ki so ga vnesli, na širokem levem območju. To je zares dobro videti."