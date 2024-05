Ten Hag zapušča Old Trafford ne glede na izid pokalnega finala

Ten Hag je sedel na klop Uniteda pred dvema letoma, v tem času pa je kljub visokim finančnim vložkom osvojil le ligaški pokal. Rdeči vragi so letošnjo sezono Premier lige zaključili šele na osmem mestu in tako v primeru pokalnega poraza v finalu ostajajo brez evropske jeseni. Osmo mesto je tudi najnižja uvrstitev moštva iz Manchestra od leta 1990 dalje.

To je za klub, ki je pod vodstvom Sira Alexa Fergusona po tekočem traku osvajal lovorike, vsekakor popolnoma nesprejemljivo.

Nizozemec, ki je United vodil na 113 tekmah (67 zmag, 15 remijev in 31 porazov), se tako, kot poroča Guardian, po koncu sezone poslavlja, ne glede na izid v finalu. To bo ena izmed uvodnih odločitev Sira Jima Ratcliffa in njegovih zaveznikov.

Med potencialnimi kandidati, ki bi lahko stopili v čevlje nizozemskega stratega, so Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Graham Potter in Thomas Frank.