Ten Hag: Videli ste, kako je 11 igralcev izgubilo glave

Erik teh Hag je na nedeljski tekmi angleškega prvenstva ob robu igrišča le nemo strmel, ko je njegova ekipa v drugem polčasu dobesedno "razpadala". Igra, ki je pred tem krasila njegovo moštvo, se je zdela, kot da ni nikoli obstajala. Sedem zadetkov prerojenega Liverpoola je nekaj, o čemer se bo še dolgo govorilo. "To je bilo popolnoma neprofesionalno, to ni Manchester United," je bil strog Nizozemec. "Imamo druge standarde, to zagotovo niso bili standardi, ki jih želimo pokazati. Vsak poraz je boleč, toda v Liverpoolu je to še huje. Razočarali smo naše navijače, to je najbolj moreče." Rdeči vragi so v prvem polčasu prejeli le zadetek in zdelo se je, da imajo še vse možnosti, da se vrnejo v igro na gorečem Anfieldu. Toda kmalu po začetku drugega polčasa je bilo jasno, da so domači ujeli zmagovalni ritem, ki se je iz minute v minute samo stopnjeval.

V 66. minuti je Mohamed Salah prvič zadel za 4:0. Zdelo se je, da so igralci Uniteda že obupali, tako so se obnašali tudi gostujoči navijači, ki so predčasno zapuščali svoje sedeže. Dominantna predstava domačih za rezultat 7:0, rezultat, ki se je zapisal v zgodovino. Unitedovi igralci so v drugem delu povsem izgubili stik in niso uspeli slediti tempu Liverpoola. "Za navijače, ki so ostali, je bilo zagotovo zelo težko, zato se jim moramo zahvaliti," je dodal ten Hag. "Tudi ne moremo kriviti tistih, ki so stadion zapustili pred zadnjim sodniškim žvižgom, kajti bila je zares slaba predstava. Zares porazno, razočarali smo navijače." Zagotovo pa niso bili razočarani domači privrženci, ki so takšno predstavo Liverpoola močno potrebovali. Sploh, ker jih v kratkem čaka povratni obračun osmine finala Lige prvakov proti Realu, ki jim je na prvi tekmi po preobratu zadal podobno zaušnico in to prav na Anfieldu (2:5).

Trener Jürgen Klopp ima zagotovo razlog za veselje, to se je videlo že takoj po tekmi. "Vrhunska predstava, res vrhunska. Že od samega začetka in način, kako smo začeli vse skupaj ... Že dolgo, dolgo časa nismo bili takšni," je po tekmi razlagal novinarjem. "Mislim, da se drugi polčas ne bi mogel bolje začeti. In od tistega trenutka naprej so fantje dobesedno poleteli. Zato je bilo zares težko igrati proti nam." Nemec je seveda nekaj pohvalnih besed namenil tudi Salahu, ki je z drugim zadetkom postal najboljši strelec Liverpoola v angleškem prvenstvu. "Dosegel je nekaj posebnega, tega seveda ne smemo pozabiti, samo zato, ker smo od njega navajeni, da je strelec veliko zadetkov," je bil ponosen Klopp. "Zelo poseben, zares zelo poseben igralec in človek. On bi moral biti zelo ponosen na to."