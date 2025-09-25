Teniška legenda svetuje Yamalu: Skrbno izberi svoje prijatelje

Boris Becker je v svoji karieri osvojil šest turnirjev za grand slam, aprila 2022 pa je bil spoznan za krivega štirih obtožb v skladu z zakonom o insolventnosti. Primer se je osredotočil na njegov bankrot leta 2017, ki je bil posledica neplačanega večmilijonskega posojila na njegovem luksuznem posestvu na Majorki v Španiji. Po obsodbi je Becker prve tedne svojega časa za rešetkami preživel v zaporu Wandsworth v jugozahodnem Londonu, preden je večino osemmesečne kazni prestal v zaporu Huntercombe v Oxfordshiru.

Iz svojih izkušenj se je veliko naučil, in ker občuduje Lamina Yamala, želi, da mladi nogometaš ne bi šel po njegovih stopinjah. "Yamal je izjemen, zmaguje vse. Trenutno je najboljši mladi nogometaš na svetu. Spominja me name, ko sem imel 17 let," je za TalkSport povedal Becker.