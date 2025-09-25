Svetli način
Nogomet

Teniška legenda svetuje Yamalu: Skrbno izberi svoje prijatelje

Ljubljana, 25. 09. 2025 11.33 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
12

Boris Becker ve, kako je pred dopolnjeno polnoletnostjo pristati med zvezdami. Legendarni nemški tenisač je pri 17 letih osvojil Wimbledon in svetovno javnost opozoril nase. Po podobni poti trenutno hodi Lamine Yamal, ki navdušuje v nogometnem svetu, Becker pa ima zanj nekaj uporabnih nasvetov.

Boris Becker
Boris Becker FOTO: AP

Boris Becker je v svoji karieri osvojil šest turnirjev za grand slam, aprila 2022 pa je bil spoznan za krivega štirih obtožb v skladu z zakonom o insolventnosti. Primer se je osredotočil na njegov bankrot leta 2017, ki je bil posledica neplačanega večmilijonskega posojila na njegovem luksuznem posestvu na Majorki v Španiji. Po obsodbi je Becker prve tedne svojega časa za rešetkami preživel v zaporu Wandsworth v jugozahodnem Londonu, preden je večino osemmesečne kazni prestal v zaporu Huntercombe v Oxfordshiru.

Iz svojih izkušenj se je veliko naučil, in ker občuduje Lamina Yamala, želi, da mladi nogometaš ne bi šel po njegovih stopinjah. "Yamal je izjemen, zmaguje vse. Trenutno je najboljši mladi nogometaš na svetu. Spominja me name, ko sem imel 17 let," je za TalkSport povedal Becker.

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: Profimedia

Yamal je v dresu Barcelone debitiral še pred 16. rojstnim dnem, pri 17 letih je s špansko izbrano vrsto osvojil evropsko prvenstvo, hitro po dopolnjeni polnoletnosti pa je že bil eden glavnih kandidatov za osvojitev zlate žoge. "Mislim, da obstaja zelo veliko tveganje, da se bo čez deset ali petnajst let soočil z določenimi težavami. Prihaja iz zelo skromnega okolja, zdaj pa je njegova družina naenkrat obogatela, tako da se mu bo veliko ljudi približalo iz interesa. Izgubil je vso zasebnost. Okrog sebe mora imeti dve ali tri resne osebe. Svoje prijatelje mora skrbno izbrati, zaupati družini in okoli sebe zgraditi varno mrežo," dodaja Becker.

Vse to govori na podlagi lastnih izkušenj: "Ko sem pri 17 letih zmagal Wimbledon, sem se še vedno trudil odrasti in najti svoje mesto v svetu. Ko zmagaš, karkoli narediš, postane svetovna novica in pride na naslovnice največjih časopisov. Vesel sem, da sem trikrat zmagal Wimbledon, a morda sem bil pri 17 letih še premlad. Še vedno sem bil otrok."

nogomet tenis lamine yamal boris becker
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
25. 09. 2025 12.14
-1
Zadnji nogometaš, ki je znan po tem, da je skrbno izbral svoje prijatelje, je bil Asencio
ODGOVORI
1 2
Loptass
25. 09. 2025 12.31
-1
Za reprezentančne kolege je znal dobro poskrbeti tudi Benzema.
ODGOVORI
1 2
Luigi Taveri II.
25. 09. 2025 11.57
+0
Becker bi lahko svetoval tudi igralcem Reala a pri njih ni bilo nikogar, ki bi kot najstnik opozoril nase
ODGOVORI
3 3
REAList7
25. 09. 2025 12.33
+1
Napad je najboljša obramba, a? :D zopet ne moreš brez Reala. Tipičen zakompleksan varcelonarček. Ti bi verjetno pomislil in okrivil nekoga iz Reala še če prdnit ne bi mogel. Sicer pa Lameku ne bo to čisto nič pomagalo, propadel bo v roku max 5 let, če ne bo staknil prej še kakšne poškodbe. Zapomni si!
ODGOVORI
2 1
Loptass
25. 09. 2025 12.40
Mi smo si lani tudi zapomnili, da bo Real decembra prvak, pa ste nas razočarali. Kako vam še naj človek verjame?
ODGOVORI
0 0
REAList7
25. 09. 2025 12.46
Ne pravim, da je treba komu drugemu verjet, samo sebi moraš. Najbolj žalostno pa je to, da sta vidva z luigijem mojstra v izkrivljanju resnice in na koncu niti samemu sebi ne moreta več verjet.
ODGOVORI
0 0
Loptass
25. 09. 2025 12.51
Oni ko piše, da je 1 igralec Real Madrida v zlati eri Španije predstavljal večino Španske reprezentance pa ne izkrivlja resnice? Pa ki piše, da je Mbappe bil poškodovan 2 meseca lanske sezone, a je začel 34 ligaških tekem v 1. postavi?
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
25. 09. 2025 11.48
-3
Pravi se je javil za nasvete dajat
ODGOVORI
0 3
Kolllerik
25. 09. 2025 11.55
+0
Ja, ravno pravi! Nekdo, ki je vse to osebno dal čez. Boljšega si za nasvete Yamal res ne bi mogel želeti
ODGOVORI
1 1
Blue Dream
25. 09. 2025 12.01
morda bi mu bolje lahko svetoval naprimer Roger Federer
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
25. 09. 2025 12.02
Najbolje da začne svetovati še o partnerskih odnosih se tudi spozna
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
25. 09. 2025 12.04
Ni to isto kot da bi hacker dajal nasvete kako zaščiti pred vdorom v računalnik
ODGOVORI
0 0
