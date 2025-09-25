Teniška legenda svetuje Yamalu: Skrbno izberi svoje prijatelje

Boris Becker je v svoji karieri osvojil šest turnirjev za grand slam, aprila 2022 pa je bil spoznan za krivega štirih obtožb v skladu z zakonom o insolventnosti. Primer se je osredotočil na njegov bankrot leta 2017, ki je bil posledica neplačanega večmilijonskega posojila na njegovem luksuznem posestvu na Majorki v Španiji. Po obsodbi je Becker prve tedne svojega časa za rešetkami preživel v zaporu Wandsworth v jugozahodnem Londonu, preden je večino osemmesečne kazni prestal v zaporu Huntercombe v Oxfordshiru.
Iz svojih izkušenj se je veliko naučil, in ker občuduje Lamina Yamala, želi, da mladi nogometaš ne bi šel po njegovih stopinjah. "Yamal je izjemen, zmaguje vse. Trenutno je najboljši mladi nogometaš na svetu. Spominja me name, ko sem imel 17 let," je za TalkSport povedal Becker.
Yamal je v dresu Barcelone debitiral še pred 16. rojstnim dnem, pri 17 letih je s špansko izbrano vrsto osvojil evropsko prvenstvo, hitro po dopolnjeni polnoletnosti pa je že bil eden glavnih kandidatov za osvojitev zlate žoge. "Mislim, da obstaja zelo veliko tveganje, da se bo čez deset ali petnajst let soočil z določenimi težavami. Prihaja iz zelo skromnega okolja, zdaj pa je njegova družina naenkrat obogatela, tako da se mu bo veliko ljudi približalo iz interesa. Izgubil je vso zasebnost. Okrog sebe mora imeti dve ali tri resne osebe. Svoje prijatelje mora skrbno izbrati, zaupati družini in okoli sebe zgraditi varno mrežo," dodaja Becker.
Vse to govori na podlagi lastnih izkušenj: "Ko sem pri 17 letih zmagal Wimbledon, sem se še vedno trudil odrasti in najti svoje mesto v svetu. Ko zmagaš, karkoli narediš, postane svetovna novica in pride na naslovnice največjih časopisov. Vesel sem, da sem trikrat zmagal Wimbledon, a morda sem bil pri 17 letih še premlad. Še vedno sem bil otrok."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.