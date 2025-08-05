Ter Stegen in Barcelona na nasprotnih bregovih, sledi disciplinski postopek

Zdravstvene informacije so zaupne narave, kar pomeni, da mora igralec soglašati o nadaljnjem posredovanju. Katalonski klub se zaveda igralčevih pravic, hkrati pa poudarja tudi obveznosti, ki jih imajo igralci do svojega delodajalca.

Marc-Andre Ter Stegen je na družbenih omrežjih sporočil, da ga zavoljo zdravstvenih težav čaka tritedenski počitek. Na drugi strani Barcelona meni, da bo na prisilnem počitku vsaj štiri mesece, kar bi ji po pravilih španske lige omogočilo, da za registracijo novega igralca porabi 80 odstotkov njegove plače.