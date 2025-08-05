Svetli način
Ter Stegen in Barcelona na nasprotnih bregovih, sledi disciplinski postopek

Barcelona, 05. 08. 2025 11.28

STA , A.V.
45

Španski nogometni klub Barcelona bo sprožil disciplinski postopek zoper nemškega vratarja Marca-Andreja ter Stegna, ker 33-letni Nemec ni dovolil, da njegovi delodajalci zdravniško poročilo posredujejo zdravniški komisiji španske lige.

Zdravstvene informacije so zaupne narave, kar pomeni, da mora igralec soglašati o nadaljnjem posredovanju. Katalonski klub se zaveda igralčevih pravic, hkrati pa poudarja tudi obveznosti, ki jih imajo igralci do svojega delodajalca.

Marc-Andre Ter Stegen je na družbenih omrežjih sporočil, da ga zavoljo zdravstvenih težav čaka tritedenski počitek. Na drugi strani Barcelona meni, da bo na prisilnem počitku vsaj štiri mesece, kar bi ji po pravilih španske lige omogočilo, da za registracijo novega igralca porabi 80 odstotkov njegove plače.

Katalonski velikan želi od mestnega tekmeca Espanyola pripeljati Joana Garcio, ki naj bi v bližnji prihodnosti postal prvi vratar ekipe. Ter Stegen naj bi imel v klubski hierarhiji status tretjega vratarja, pred njim je tudi Poljak Wojciech Szczesny.

Barcelona je tudi pripravljena prodati ter Stegna pred iztekom pogodbe 2028, v tem primeru bi nekaj zaslužila na račun odškodnine in se znebila njegove visoke plače.

Mojjca95
06. 08. 2025 10.35
+1
Ah ta trma, dej model, sam si napisal na omrežjih, da te ne bo 3 mesece, preden je klub sploh vedel zato, dej ne glumi zdej žrtve, ker si si sam skuhal.
ODGOVORI
2 1
cripstoned
05. 08. 2025 21.08
-3
Celotno poletje je zaznamovano z prestopi igralcev samo pri koruptiloni je drugace...tu prevladujejo novice o goljufijah in korupciji...
ODGOVORI
4 7
Lucky
05. 08. 2025 21.55
+3
Pa ultimati. A si že najdu plac, kjer bota Davis, pa Wirtz špilala? Se je vmes še kdo ponudu?
ODGOVORI
4 1
cripstoned
05. 08. 2025 21.05
-2
Spet so krivi perez, kralj, kraljica in duh generala franca ..
ODGOVORI
5 7
zapiramvamustaaa
05. 08. 2025 16.30
-3
Več kot klub...Cirkus klub:)
ODGOVORI
9 12
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 16.57
+3
Misliš zaradi krotenja živalskega obnašanja kot ga kaže Rudiger ?
ODGOVORI
10 7
Dany75
05. 08. 2025 17.12
-8
Ne,zaradi Aporta ki brca v stole in krici po hodniku kot simpanz !
ODGOVORI
5 13
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 20.00
+4
Kot šimpanz ? Ko so to rekli upravičeno dobitniku žoge za plažo , je bi pa kraval
ODGOVORI
8 4
cripstoned
05. 08. 2025 21.06
-3
Vec kot klub, telenovela klub, prakticno ne mine mesec kjer ta mafijska zdruzba ne bi imela nov skandal..
ODGOVORI
3 6
Dany75
06. 08. 2025 10.42
-2
Lujzek,se ti vidi da ne razumes ...revce malo... razlika je,ce se nekdo norcuje iz osebe zaradi temne polti,ali pa da se nekdo res tako obnasa kot se obnasajo simpanzi....in aport se definitivno je tako obnasal...poglej si na YT
ODGOVORI
1 3
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 16.19
+6
Mats naj bi z dolžino okrevanja za katero je trdil , da bo odsoten 3 mesece , sam kršil varstvo podatkov. Je tudi prvi, ki zdravniškega poročila ni hotel dostaviti Laligi. Ter Stegnova jeza naj bi temeljila zaradi neigranja zadnje tekme sezone La Lige 2024/25 v Bilbau , kjer ni mogel ni mogel izpolniti kvoto 60 % tekem, za katere je bil na voljo, in je izgubil bonus 3,5 milijona evrov.
ODGOVORI
9 3
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 15.59
+4
To ni izgovor...to je opravičilo.
ODGOVORI
9 5
RUBEŽ
05. 08. 2025 15.43
+7
Tako suvereno najboljši klub na Svetu, tako cripsi, se poleg kopice igralcev boji igrati tekmo prvega kola. So prišli vvčeraj iz tekmovanja za sv. klubsko prvenstvo? Otročje igre. Tega je zmožen samo Štala Madrid klub.
ODGOVORI
12 5
RUBEŽ
05. 08. 2025 15.38
+6
Berite le komentarje eksperta spanskega nogimeta tu, vse drugo je brrz veze.
ODGOVORI
10 4
Lucky
05. 08. 2025 14.11
+6
Na teh straneh, sm bil bolj kot ne osamljen, pri kritiziranju MATS-a. Kolk jst vem, je sam na družbenih omrežjih objavu, da se bo vrnu po 3. mesecih, ne tednih. Za upoštevanje plače, pa mora manjkat 4 mesece. Njegovo izsiljevanje, da nkol ni mel prave konkurence, mi tud nkol ni sedlo. Njegove podaje v out in na noge nasprotnikov, še manj. Njegovo izsiljevanje plače pa nima meja. No, pol je pršl to, kar opisuje Luigi in je hotu na vsak način brant polfinale. Za vrhunec, pa ni hotu govort, kot kapetan, na podelitvi. Zdej mu hočjo vzet kapetanski trak. Ampak glej, prvi ga je podpru še en, ki mi ne sede. Frenkie. Mnde si je pa vmes najdu mlado ljubico iz Katalonije in je dodatn razlog, da se mu nikamor ne gre. Jst mu ne bi dal nkol več šanso, da od blizu povoha grb Barce.
ODGOVORI
12 6
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 14.36
+4
V prid vratarja govori dejstvo, da ga, tako kot vsakega drugega državljana, varuje zakon o varstvu podatkov in zagotavljanju digitalnih pravic v Španiji. Vseeno pa bi se Barça lahko v skladu z dogovorom med LaLigo in AFE zatekla k opredelitvi za hud prekršek Ter Stegena. To je sporazum ki govori o neposlušnosti, ki pomeni resno škodo za klub in vključuje finančno kazen, poleg tega pa še tridesetdnevno začasno ukinitev zaposlitve in plače, v najvišji možni meri pa tudi odpoved.
ODGOVORI
9 5
manucao
05. 08. 2025 15.33
-6
Torej je tvojem vsekakor Garcia boljši od Ter Stegena!
ODGOVORI
3 9
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 15.57
+6
Za ubranjene penale že lahko potrdimo... Ne vem pa , če bo Garcia kapetan broda, kar je pomembno, če vstopajo že v drugo sezono, ko so podhranjeni na vseh pozicijah
ODGOVORI
10 4
Lucky
05. 08. 2025 16.21
+5
Naokoli je precej analiz. Maš posnetke, kk Marc vedn zapre oči pri strelu. Treninge, ki sm jih pogledal, je fenomenaln. Z nogo tud ni švoh. Trenerji so navdušen. Moje mnenje je še najmanj pomembno. Jst vedn ocenjujem po tekmi, kakor sm jst vidu.
ODGOVORI
8 3
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 16.58
+5
...pa odvisno koliko bo spočit 16. avgusta, ker ne igrajo 19. avgusta kot jokice
ODGOVORI
8 3
Kolllerik
05. 08. 2025 17.59
+4
Katalonski mediji poročajo, da bo Frenkie dobil kapetanski trak v primeru odhoda MATS. Nekateri smo mislili, da bo naslednji kapetan Barce Martinez ali vsaj Raphinha. Toda ta dva sta samo v rezervi.
ODGOVORI
7 3
Lucky
05. 08. 2025 19.27
+3
Če bo Gavi tkle nadaljeval in se Bernal vrnu, kot je bil, bo Frenkie bolj mal špilal.
ODGOVORI
6 3
Kolllerik
05. 08. 2025 21.40
+2
Upajmo na najboljše
ODGOVORI
4 2
cripstoned
05. 08. 2025 14.10
-9
Ter stegen je ze med covidom pomagal z znizanjem place pomagal koruptiloni ki mu je obljubljala da bo 1.golman...u bistvu pa so se ga hoteli znebiti...ni ter stegen sestavil pogodbo ampak mafijska koruptilona...ter stegen je zaposlen kaksne veze ima zdaj on z financnimi problemi podjetja za katerega dela?? Nima veze....zdaj pa bi njemu zmanjsali se enkrat placo da lahko placajo in registrirajo nove igralce...jasno da se s tem ne bi strinjal nihce.. .ampak hejtercki si pac morajo lagati ker jim je tako lazje ahaahahahah
ODGOVORI
4 13
Lucky
05. 08. 2025 14.14
+8
Lažeš ti. Ni znižal plače, ampak je samo zamaknu plačilo.
ODGOVORI
12 4
cripstoned
05. 08. 2025 14.17
-10
Torej je sel na roko klubu?? Naredil uslugo zdaj pa mu tako vracajo??
ODGOVORI
2 12
Lucky
05. 08. 2025 14.28
+10
A štekaš razliko, med zmanjšat in zamaknat? Lani ga ni blo več kot pol sezone, predlani tudi blizu pol sezone. Kdo dela komu uslugo, glede na to, da je doma sedel in vleku 20 miljončkov po sezoni?
ODGOVORI
12 2
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 14.42
+10
Ni šel na roko klubu...zmanjšanje plače je šlo na roke klubu. Torej si lagal... 🤡🚽
ODGOVORI
12 2
Kolllerik
05. 08. 2025 14.02
+4
Edino pravilno. Nima kaj delat mimo kluba. Naženejo ga naj. Čimprej.
ODGOVORI
10 6
Loptass
05. 08. 2025 13.13
+5
Evo mušice….ste ze prvi pa najbolj pametni. Ste pozabli kak je vas klub legendo Raula ven vrgo pri zadnjih vratih? Pa Casilasa?
ODGOVORI
10 5
cripstoned
05. 08. 2025 13.59
-8
Ahahaha pa smo spet pri realu...ajde pokomentiraj novico da te kripsi spet ugasne..
ODGOVORI
4 12
cripstoned
05. 08. 2025 12.57
-9
Kaj je ekipa hejterckov...a se mora ata krips prikazati da boste zaceli komentirati novo sramoto od najvecje sramote od kluba??
ODGOVORI
5 14
Dany75
05. 08. 2025 14.07
-8
Hahaha..Lujzek..ajde...povej zakaj vam je trn v peti Ter Stegen???
ODGOVORI
3 11
Luigi Taveri II.
05. 08. 2025 12.30
+5
MATS bi lahko vedel, koliko velja disciplina pri HF. Ko ni hotel potovati na UCL tekmo, ker ne bi bil prvi vratar je bilo konec vsega že tako omejene simpatije nemškega vratarja in bivšega nemškega selektorja. Že Inaki je zamudil par treningov pa je Vojč postal prvi vratar Barcelone do začetka sezone 2025/26. Da ga pa pošiljajo vstran MATS-a ne bi smelo toliko motiti, ker je enako storil Bravu. Ko ne delaš v dobro kluba je čas za slovo ali pa da igra golf kot Gareth Bale. Vso srečo Marc.
ODGOVORI
11 6
Kolllerik
05. 08. 2025 18.02
+5
Kakih simpatij med MATS in Flickom najbrž že od prej ni bilo. Morda odkar je Flick javno povedal, da se MATS ne more primerjat z Neuerjem.
ODGOVORI
5 0
fihner
05. 08. 2025 12.29
+6
Dany - so aktualni prvaki, pa se ti zaltavaj z glavo kolikor hočeš...
ODGOVORI
11 5
Dany75
05. 08. 2025 12.34
-7
hahahah....samo to imas za povedat?? potem se mi pa res smilis...ni se konec zgodbe..verjemi...vsi vidijo kam ps taco moli..samo vi frjerji ne 😂😂😂 brawo za tvoj komentar...IQ temperature v hladilniku 👏👏👏
ODGOVORI
5 12
Kolllerik
05. 08. 2025 17.52
+6
Izjave na nivoju spet, nimaš kaj
ODGOVORI
6 0
Dany75
05. 08. 2025 12.04
-12
😂😂😂😂 glej ti njih,najbolj pošteni na tem planetu...brawo Ter Stegen..ne boste vi njega...skrivalnice bi se sli ha 😂😂😂 spet po ovinkih...👏👏👏 katalonska ghreznica v svojem sijaju ✨✨✨
ODGOVORI
5 17
Kolllerik
05. 08. 2025 18.03
+6
Bela kanalizacija tolče na plano...
ODGOVORI
6 0
