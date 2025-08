Ter Stegen mora na operacijo, po kateri bo okreval tri mesece

Španski prvaki so novinca Joana Garcio pripeljali letos poleti iz Espanyola, prav on pa naj bi bil nova številka ena na vratarskem položaju v Barceloni, medtem ko bo drugi vratar Wojciech Szczesny.

"Po intenzivnih pogovorih z zdravniško službo Barcelone in z zunanjimi strokovnjaki je zame najhitrejša in najvarnejša pot do okrevanja operativni poseg," je pojasnil ter Stegen in dodal, da se je po prvi tovrstni operaciji na igrišče vrnil po 66 dneh, tokrat pa bo okrevanje malce daljše.