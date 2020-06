Ter Stegen: Ni možnosti, da bi že letos zapustil Barcelono

Pred izbruhom pandemije koronavirusa so bili vzpostavljeni prvi stiki med vodstvom kluba s Camp Noua in zastopnikom odličnega nemškega vratarja Marca-Andrea ter Stegna glede podaljšanja pogodbe, ki poteče konec junija 2022.



Svet je nato zajela omenjena zdravstvena kriza, ki je pogajanja preložila, a kot zatrjuje dolgoletni čuvaj mreže trenutno vodilnega moštva španske La lige, želja z obeh strani za nadaljnjim sodelovanjem obstaja. "Čeprav je na moj naslov prispelo kar nekaj zelo mikavnih ponudb s strani najeminentnejših evropskih klubov, je jasno, da se želim najprej pogovoriti z vodilnimi možmi Barcelone. Tako jaz kot moja družina uživamo v Barceloni, in to, da smo pogovore glede podaljšanja pogodbe preložili na kasnejše obdobje, je glede na trenutno stanje v svetu zaradi pandemije povsem normalna in logična odločitev. Ni pa prav nobene možnosti, da bi že to poletje zapustil Barcelono," je v pogovoru za nemški Kickeruvodoma dejal Ter Stegen, ki se je v nadaljevanju pogovora dotaknil vrnitve nogometašev k skupinskim treningom.