Ter Stegen podaljšal pogodbo ob astronomski odškodninski klavzuli

Barcelona je podaljšala pogodbe z vratarjem Marc-Andreem ter Stegnom in tremi drugimi pomembnimi nogometaši. Kot so zapisali pri katalonskem velikanu, je ter Stegen podpisal pogodbo do junija 2025, njegova odškodnina za predčasen odhod pa znaša kar 500 milijonov evrov, poročajo agencije.

Kar pol milijarde evrov visoko odškodnino ima v novi pogodbi tudi vodja obrambe Gerard Pique, ki zaradi rdečega kartona v torek ni dočakal konca tekme na uvodnem obračunu Lige prvakov proti Ferencvarosu iz Budimpešte (5:1). Ta znesek pa je vezan tudi na število nogometaševih nastopov za Barcelono in se temu ustrezno lahko zniža. V največjem klubu v Kataloniji Pique ostaja vsaj do junija 2024. Predčasno je pogodbo podaljšal Frankie De Jong. Ta je v klub prispel pred letom dni, pogodbo do konca sezone 2023/24 pa je že podaljšal za dve leti. Odškodnina zanj znaša 400 milijonov evrov. Do konca sezone 2025/26 je pogodbo podaljšal tudi Clement Lenglet, njegova odškodnina je 300 milijonov evrov. icon-expand Tudi vodja obrambe Barcelone Gerard Pique je podaljšal pogodbo s klubom s Camp Noua. FOTO: AP Ter Stegen za Barcelono igra vse od leta 2014. Trenutno zaradi poškodbe kolena sicer ne igra, do zdaj pa je s klubom osvojil že vse lovorike – domače prvenstvo in pokal ter Ligo prvakov. "Vse te dogovore smo dosegli v večtedenskih pogajanjih, vsebujejo pa tudi začasne prilagoditve dohodkov glede na trenutno stanje v povezavi s pandemijo koronavirusne bolezni," so poudarili v klubu.