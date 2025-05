Ter Stegen se po sedmih mesecih vrača med vratnici

Marc-Andre ter Stegen si je 22. septembra na tekmi proti Villarrealu strgal patelarno tetivo. Nemudoma so ga operirali, prisilno pa je počival več mesecev. Katalonci so se po poškodbi ter Stegna zatekli k upokojenemu Poljaku Wojciechu Szczesnyju, ki je v tem času branil na 27 tekmah in prejel 29 golov.

"Dobro je, da se bo Marc-Andre jutri vrnil," je na novinarski konferenci dejal trener Barcelone Hansi Flick in dodal: "To bo dobro tudi za Szczesnyja, da si malce odpočije. Marc-Andre zelo dobro trenira in lahko igra na tako visoki ravni."