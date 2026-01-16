Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ter Stegen na izhodnih vratih Barcelone, naslednja postaja: Girona

Barcelona, 16. 01. 2026 16.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Marc-Andre Ter Stegen

Španski mediji poročajo, da je nemški vratar Marc-Andre Ter Stegen tik pred tem, da zapusti vrste Kataloncev in se kot izposojen igralec pridruži Gironi. Kluba naj bi bila že v zaključni fazi pogajanj, blaugrana pa naj bi bila pripravljena kriti del Ter Stegnove plače, ki ga Girona ne bi bila zmožna pokriti.

Marc-Andre Ter Stegen
Marc-Andre Ter Stegen
FOTO: Profimedia

Marc-Andre Ter Stegen tudi na četrtkovi tekmi osmine finala španskega kraljevega pokala proti Racingu iz Santanderja ni dobil priložnosti za igranje. Dejstvo, da je proti drugoligašu še enkrat več obsedel na klopi, ga je po poročanju španske Marce dokončno spodbudilo k menjavi kluba.

Kot pišejo španski mediji, si nemškega vratarja želijo zlasti pri Gironi in očitno je zanimanje obojestransko. Čeprav njegov odhod še ni zacementiran, je Ter Stegen oba kluba že obvestil, da je pripravljen zapustiti Barcelono in se namerava pridružiti Gironi, s tem pa sprožil postopek posoje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po informacijah Marce je posoja Ter Stegna v zadnji fazi pogajanj, največ govora pa je o plači Nemca, saj si Girona ne more privoščiti, da bi mu jo izplačala v celoti. Po nekaterih virih bi mu lahko nakazali le približno dvajset odstotkov zneska, ki ga Ter Stegen prejema od blaugrane, Barcelona pa naj bi bila pripravljena kriti večji del plače 33-letnika, navaja španski Mundo Deportivo.

Selitev Ter Stegna naj bi sicer kluba uradno potrdila v začetku prihodnjega tedna.

Marc-Andre Ter Stegen
Marc-Andre Ter Stegen
FOTO: Profimedia

Nemec se je Barceloni pridružil leta 2014 iz Mönchengladbacha in se hitro uveljavil v prvi postavi. Prvi vratar Kataloncev je bil vse do septembra 2023, ko si je strgal tetivo pogačice desnega kolena in bil dolgo odsoten z zelenic. 

V njegovi odsotnosti je primat med vratnicama sprva prevzel Iñaki Peña, ki je posojen v Elche, nato pa Wojciech Szczesny, v letošnji sezoni pa trener blaugrane Hansi Flick računa predvsem na novinca Joana Garcío.

nogomet barcelona marc-andre ter stegen

Kriza v južnem Londonu: Crystal Palace bo ostal brez kapetana in trenerja

22-letni Tio Cipot nova okrepitev vijoličastih

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
vizita
Portal
To je napovednik srčnega infarkta
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
moskisvet
Portal
V razmerju je s tremi ženskami hkrati
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
dominvrt
Portal
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450