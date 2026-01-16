Ter Stegen na izhodnih vratih Barcelone, naslednja postaja: Girona

Marc-Andre Ter Stegen FOTO: Profimedia

Marc-Andre Ter Stegen tudi na četrtkovi tekmi osmine finala španskega kraljevega pokala proti Racingu iz Santanderja ni dobil priložnosti za igranje. Dejstvo, da je proti drugoligašu še enkrat več obsedel na klopi, ga je po poročanju španske Marce dokončno spodbudilo k menjavi kluba. Kot pišejo španski mediji, si nemškega vratarja želijo zlasti pri Gironi in očitno je zanimanje obojestransko. Čeprav njegov odhod še ni zacementiran, je Ter Stegen oba kluba že obvestil, da je pripravljen zapustiti Barcelono in se namerava pridružiti Gironi, s tem pa sprožil postopek posoje.

Po informacijah Marce je posoja Ter Stegna v zadnji fazi pogajanj, največ govora pa je o plači Nemca, saj si Girona ne more privoščiti, da bi mu jo izplačala v celoti. Po nekaterih virih bi mu lahko nakazali le približno dvajset odstotkov zneska, ki ga Ter Stegen prejema od blaugrane, Barcelona pa naj bi bila pripravljena kriti večji del plače 33-letnika, navaja španski Mundo Deportivo. Selitev Ter Stegna naj bi sicer kluba uradno potrdila v začetku prihodnjega tedna.

