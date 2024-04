Teroristi grozijo pred četrtfinalnimi obračuni v Madridu, Londonu in Parizu

Španske oblasti so potencialno (teroristično) grožnjo Islamske države, kakopak, vzele zelo resno in se pred večernim obračunom četrtfinala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu med madridskim Realom in Manchester Cityjem med drugim pripravljajo tako, da so močno okrepili varovanje z dodatnimi 3000 vojaki.

Ti bodo skrbeli za maksimalno varnost vseh vpletenih pred, med in po nocojšnjem dvoboju na Santiago Bernabeuu, vse skupaj pa bodo ponovili tudi v sredo, ko se na Wandi Metropolitano srečata moštvi Atletica in dortmundske Borussie. Ne le španska prestolnica, enake grožnje sta prejela tudi London in Pariz, ki v teh dneh prav tako gostita prva četrtfinalna obračuna med Arsenalom in münchenskim Bayernom ter PSG-jem in Barcelono.

Omenjene grožnje so sledile po tem, ko je že pred dnevi medijska hiša Sarh al-Khilafah, ki je povezana z ISIS-om, objavila zastrašujočo fotografijo z jasnim grozilnim sporočilom, v katerem poziva na napad v münchenski Allianz Areni v času derbija nemškega prvenstva med Bayernom in Borussio.