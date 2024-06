Terzić čustven ob odhodu iz Borussie: To ni nasvidenje, ampak se vidimo kmalu

"Menim, da je bilo deset let kontinuiranega dela v tem fantastičnem klubu dovolj. Po finalu Lige prvakov sem si vzel nekaj časa za razmislek, analiziral vse dobre in slabe strani opravljenega dela in prišel do ugotovitve, da Borussia Dortmund potrebuje osvežitev na trenerskem položaju," so bile uvodne besede zdaj že nekdanjega trenerja Dortmundčanov Edina Terzića, ki po odličnih rezultatih v zadnjih dveh sezonah, kolikor je deloval kot glavni trener članskega moštva, odhaja s pokončno dvignjeno glavo.

"To je neverjetno težek trenutek zame. Bilo mi je v veliko čast s temi izjemnimi nogometaši osvojiti tako domači pokal kot superpokal. Vsem ljudem v klubu, navijačem, nogometašem in strokovnemu osebju želim v prihodnje vse najboljše in obenem sporočam, da to ne pomeni nasvidenje, temveč se vidimo kmalu," je v zaključnem govoru za klubsko televizijo dodal Terzić.