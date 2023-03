Terzić opozarja: Za napredovanje bomo morali zadeti vsaj enkrat

Pred nogometaši dortmundske Borussie in londonskega Chelseaja je povratni obračun osmine finala v elitni Ligi prvakov. Modri lovijo gol zaostanka s prve tekme, ki so jo rumeno-črni pred tremi tedni dobili z 1:0. Edini zadetek je dosegel hitronogi Karim Adeyemi, za katerega pa ni znano, ali bo nocoj nastopil na Stamford Bridgeu. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej, ko bomo vse skupaj popestrili z bogatim studijskim delom ter gostoma Matejem Mavričem Rožičem in Dušanom Kosičem.

Zasedba iz Dortmunda je trenutno v precej boljši formi. Toda ko gre za izločilne boje najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, pravih favoritov ni. Obenem pa je treba znova spomniti, s kako kakovostnimi aduti razpolaga strateg Chelseaja Graham Potter, ki je, odkar je zasedel položaj glavnega trenerja nekdanjega evropskega klubskega prvaka, na udaru hudih kritik. Borussia je na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih dosegla šest zmag, medtem ko blues še naprej nihajo v igri in posledično rezultatih. Čeprav se nahajajo v boljšem trenutku, trener Dortmundčanov Edin Terzić svari pred pretirano samozavestjo. "Zavedamo se, da imamo aktiven rezultat s prve tekme, a prednost ni velika. Ko igraš proti tako kakovostnemu tekmecu, kot je Chelsea, moraš od prve do zadnje sekunde igrati na najvišji možni ravni. Če želimo napredovati, bomo morali zadeti vsaj enkrat," pred nocojšnjim povratnim obračunom v britanski prestolnici pravi Terzić, ki je zadovoljen s pripravljenostjo svojega moštva. icon-expand Karim Adeyemi je bil junak ob minimalni zmagi dortmundske Borussie na prvem srečanju osmine finala elitne Lige prvakov, a njegov nastop na nocojšnji povratni tekmi v Londonu naj bi bil pod velikim vprašajem. FOTO: AP "Kljub določenim zdravstvenim težavam v zadnjem obdobju smo tako z igro kot z rezultati lahko zadovoljni. A to moštvo ima še kar nekaj rezerv, ki jih skušamo na vsaki novi tekmi aktivirati. Ne glede na to, v kakšni postavi se bomo zoperstavili Chelseaju, verjamem, da bodo igralci storili vse, da se uvrstijo med osem najboljših moštev stare celine," še dodaja trener Borussie iz Dortmunda. Izkušeni vezist nemškega bundesligaša Emre Can izpostavlja, da se največja moč Borussie skriva v njenem kolektivu. "Da smo sploh prišli v položaj, da se borimo za tako velike stvari, kot je napredovanje v četrtfinale Lige prvakov, je izključno zaslužna celotna ekipa. Zelo trdo smo namreč delali skozi vso sezono, da smo prišli do tu, kjer smo v tem trenutku. Že se veselimo dvoboja v Londonu, ki bo pokazal, iz kakšnega testa smo," pa pravi Can. Liga prvakov, osmina finala, povratna tekma:

Chelsea – Borussia Dortmund -:- /0:1/



Predvideni začetni postavi:

Chelsea: Kepa; Chalobah, Koulibaly, Fofana; James, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Sterling, Havertz, Felix. Trener: Graham Potter Borussia Dortmund: Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro ; Ozcan, Can, Bellingham; Brandt, Haller, Reus. Trener: Edin Terzić Opomba:

/ / - izid s prve tekme