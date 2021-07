'Testenine v Toskani? Zaenkrat le hotel – trening – hotel.'

Desni bočni branilec Slovenije, nekdaj Maribora in še nedavno zagrebškega Dinama, ki ga označuje za "Real Madrid na Balkanu", se je odločil za nov izziv: "V svojem Dinamu sem bil pet let in pol. Tam sem doživel največje uspehe v karieri. Ni bilo lahko zapustiti tega kluba, pravzaprav se še nisem poslovil, saj sem tu zaenkrat le na enoletni posoji. Recimo temu, da sva si z Dinamom vzela premor. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale naprej," o (začasnem) slovesu od hrvaške metropole pove Petar Stojanović .

V novem klubu je šele nekaj dni, prvi občutki so dobri, pravi. Da je klub organiziran, sta mu pred prihodom potrdila tudi nekdanji član Empolija Miha Zajc in zdajšnji Leo Štulac. To mu je močno olajšalo odločitev: "Menim, da vsi vedo, kaj pomeni igrati v Serie A. To je bila moja želja. Priložnost se je ponudila, s svojim zastopnikom (Amirjem Ružnićem, op. p.) in družino sem malo razmislil o vsem skupaj. Skupaj smo se odločili, da je to pravi korak v moji karieri."