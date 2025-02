Nov poraz Rierinega Celja in pomembna zmaga Maribora

Celjani so po prejetem zadetku v prvem delu igre še dvakrat zapretili, sprva je poskušal Žan Karničnik, nato še Nikita Iosifov, a sta bila oba pri tem premalo natančna.

Za dodatne težave domačega stratega Alberta Riere je poskrbela še poškodba napadalca Nina Noordanusa, ki ga je zamenjal povratnik Armandas Kučys. Slednji je po odmoru z glavo sprožil v vratnico. Nepisano pravilo, kdor ga ne da, ga dobi, se je tudi tokrat izkazalo za še kako resnično. S svojim prvencem je namreč prednost Mariborčanov povišal Bartug Elmaz.

V 64. minuti je litovski napadalec Kučys le uspel ugnati Ažbeta Juga, ob tem pa je s proslavo zadetka nekoliko provokativno izzval gostujoče navijače. V nadaljevanju dvoboja so se nogometaši Maribora osredotočili na branjenje, Celjani pa so iskali izenačenje. Najbližje temu so bili povsem ob koncu tekme, ko je domača zasedba zahtevala najstrožjo kazen, toda sodniška piščal se ni oglasila.

Mura uspešna v Domžalah

Domžalam tudi spomladi ne steče nabiranje nujno potrebnih točk. Čeprav so imeli v dvoboju s Sobočani svoje priložnosti, so na koncu spet ostali praznih rok in so štiri kroge brez zmage ter tri točke za predzadnjo Nafto. Mura je prekinila niz štirih tekem brez zmage ter skočila pred Primorje na šesto mesto.

Ekipi v prve pol ure nista pokazali posebej razburljivega nogometa, čeprav je pri domačih, ki so sicer prevladovali v posesti žoge, v četrti minuti Nikola Burić zapravil priložnost z nenatančnim strelom, pri gostih pa je v 17. minuti Kai Cipot zatresel okvir vrat.

So pa Sobočani povedli v 34. minuti, ko je Luka Kambič zapravil žogo na svoji polovici. V kazenskem prostoru je po podaji Edina Julardžije do žoge prišel Dario Vizinger, njegov prvi poskus je Lovro Štubljar, ki se je v uvodu tekme enkrat nevarno poigraval pred svojimi vrati, obranil, odbito žogo pa je nato hrvaški napadalec spravil v mrežo za svoj sedmi gol sezone.

Po zaspanih uvodnih minutah drugega dela so Domžalčani nevarno zagrozili v 52. minuti, ko se je za strel odločil Marcel Lorber, a se je izkazal Florijan Raduha.

V 71. minuti je pri Muri, ki je dobro nevtralizirala igro domačih, z roba kazenskega prostora poskusil Klemen Pucko, vendar je Štubljar žogo brez težav ujel, tako kot na drugi strani nekaj minut pozneje Raduha po Burićevem strelu. Murin čuvaj mreže se je izkazal tudi v 84. minuti po prostem strelu Danijela Šturma z več kot 25 metrov.

Le malce zatem je Luka Dovžan Karahodžić, ki je poživil igro Domžal, poslal lepo podajo za hrbet Murine obrambe do Burića, ki pa je precej nespretno končal akcijo, tako da je Raduha tudi tisto žogo ujel. Preslabo je streljal tudi Luka Kerin ob koncu 89. minute, ko je imel priložnost za potrditev zmage.