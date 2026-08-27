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Nogomet

Tetteh zapušča vijolično nogometno barko

Maribor, 27. 08. 2026 11.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Benjamin Tetteh

Najboljši strelec Maribora v prejšnji sezoni Benjamin Tetteh bo kariero nadaljeval v Združenih arabskih emiratih, kot novi član kluba Kalbe. Po sklenitvi dogovora med kluboma so v štajerskem nogometnem prvoligašu na družbenih omrežjih potrdili odhod Tetteha iz Ljudskega vrta. Vijoličastim se je pridružil septembra 2024, najprej kot posojen igralec francoskega kluba.

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Odhod iz Ljudskega vrta: "Benjamin Tetteh zapušča mariborske vrste in po sklenitvi dogovora med kluboma potrjujemo prestop. 29-letni napadalec iz Gane bo kariero nadaljeval v Združenih arabskih emiratih, kot novi član tamkajšnjega prvoligaša Kalba FC," piše v uradnem sporočilu za javnost iz tabora vijoličastih.

Odhod Tetteha je bil pričakovan. Čeprav je imel z Mariborom sklenjeno pogodbo do maja 2027, Tetteh v tej sezoni za klub iz Maribora ni zaigral.

Acun Ilicali
Acun Ilicali
FOTO: Profimedia

Med skupnim obdobjem je v vijoličastem zbral 54 nastopov in dosegel 25 zadetkov. Nogometaš, ki ga je lastnik vijoličastih Acun Ilicali v lanskem poletju ob sklenitvi pogodbe označil za darilo navijačem, se bo pridružil klubu, kjer je pred prihodom v Ljudski vrt igral branilec Miha Blažič.

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