Tetteh zapušča vijolično nogometno barko

Odhod iz Ljudskega vrta: "Benjamin Tetteh zapušča mariborske vrste in po sklenitvi dogovora med kluboma potrjujemo prestop. 29-letni napadalec iz Gane bo kariero nadaljeval v Združenih arabskih emiratih, kot novi član tamkajšnjega prvoligaša Kalba FC," piše v uradnem sporočilu za javnost iz tabora vijoličastih.
Odhod Tetteha je bil pričakovan. Čeprav je imel z Mariborom sklenjeno pogodbo do maja 2027, Tetteh v tej sezoni za klub iz Maribora ni zaigral.
Med skupnim obdobjem je v vijoličastem zbral 54 nastopov in dosegel 25 zadetkov. Nogometaš, ki ga je lastnik vijoličastih Acun Ilicali v lanskem poletju ob sklenitvi pogodbe označil za darilo navijačem, se bo pridružil klubu, kjer je pred prihodom v Ljudski vrt igral branilec Miha Blažič.
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