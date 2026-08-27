Tetteh zapušča vijolično nogometno barko

Odhod iz Ljudskega vrta: "Benjamin Tetteh zapušča mariborske vrste in po sklenitvi dogovora med kluboma potrjujemo prestop. 29-letni napadalec iz Gane bo kariero nadaljeval v Združenih arabskih emiratih, kot novi član tamkajšnjega prvoligaša Kalba FC," piše v uradnem sporočilu za javnost iz tabora vijoličastih.

Odhod Tetteha je bil pričakovan. Čeprav je imel z Mariborom sklenjeno pogodbo do maja 2027, Tetteh v tej sezoni za klub iz Maribora ni zaigral.