Tevez prinesel naslov Boci in na usta poljubil legendarnega Maradono

Legendi argentinskega nogometa Diego Maradona in Carlos Tevez sta si pred prvim sodnikovim žvižgom na legendarnem stadionu Boce Juniors izmenjala poljub, oziroma bolje rečeno ‒ Tevez ga je nekdanjemu selektorju državne reprezentance "prilepil" neposredno na usta in kasneje razkril, da je to storil za srečo. Oba sta vse skupaj pospremila s smehom, Tevez pa je nato v 72. minuti odločil obračun z edinim golom na tekmi. Remi mestnega tekmeca River Plata na gostovanju pri Atletico Tucumanu (1:1) pa je prinesel zmago klubu, pri katerem ima Maradona tako kot v italijanskem Neaplju status božanstva.

'Zelo mi je pomagal' "Roman je zelo pomemben, to je bilo povsem jasno že od prvega pogovora. Zelo mi je tudi pomagal, da sem našel tistega pravega 'Carlitosa', to pa je zdaj nagrada - Roman v častni loži, jaz pa sem dosegel gol ..." je po prekrasnem zadetku z razdalje še povedal 36-letni Tevez.

Ta je ob povratku v matični klub ‒ potem ko je v Evropi nosil drese West Ham Uniteda, Manchester Uniteda, Manchester Cityja in Juventusa ‒ komaj čakal, da lahko proslavi kakšen naslov na legendarni La Bonboneri.

Spet se je boril kot fantič

"Lačen sem bil slave. Mislim, da sem čutil, da se moram vrniti v mojo sosesko, in da se moram znebiti veliko reči in se spet boriti kot v mojih otroških dneh. Minili sta dve leti ali tri, v katerih sem se v glavi boril z veliko stvarmi. Nikoli pa nisem nehal delati, poskušal sem se dobro izvleči iz tega, a se je to izkazalo za izjemno težko nalogo, ko sem se moral vrniti h koreninam. Kot sem vam rekel: moral sem spet postati lačen slave. Našel sem se ob pravem trenutku,"je dodal Tevez.

Legendarni napadalec, ki se mu junija izteče pogodba, je redni del sezone sklenil z devetimi zadetki s 17 tekem. Prvič je dres Boce kot profesionalec oblekel leta 2001, ko je za slavni klub debitiral z vsega 16 leti, slavje v tako imenovani argentinski Superligi pa bo najverjetneje tudi zadnje v njegovi bogati karieri. Boco sicer čakajo še naporni meseci s tekmami v superligaškem pokalu in pokalu Libertadores. Sezono je Boca sklenila s 14 zmagami in le tremi porazi na 23 tekmah, Tevez in soigralci pa so prejeli vsega osem golov.