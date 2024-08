Težava v Mariboru: tik pred koncem prestopnega roka odhaja najboljši strelec?

"Senzacija z Opus Arene," novico o zanimanju Osijeka za napadalca Maribora na svoji spletni strani začenjajo Sportske Novosti. V Osijeku sezone niso začeli po željah, za nameček pa so izgubili še prvega napadalca Ramona Miereza, ki je za štiri milijone odšel v Združene arabske emirate. Zamenjavo za Argentinca so našli v Arnelu Jakupoviću, ki je bil lani z 19 goli najboljši strelec Maribora.

Na Dunaju rojeni napadalec, sicer nekdanji član Domžal, je tudi v tej sezoni v izjemni formi, saj je že pri sedmih zadetkih. V domačem prvenstvu je v petih nastopih zadel prav tolikokrat.

Sportske Novosti dodajajo, da bo Osijek zanj plačal milijonov evrov odškodnine, a bi se lahko ta številka še povišala v primeru morebitnih bonusov. Da je Maribor pristal na prodajo enega svojih napadalno najbolj potentnih nogometašev, je pripomoglo tudi dejstvo, da je Jakupović v zadnjem letu svoje pogodbe. To pomeni, da bi se lahko že pozimi dogovoril za prestop brez odškodnine.

Če bo do prestopa zares prišlo, se bo to zagotovo zgodilo po četrtkovem ključnem obračunu Maribora in Djurgardena v play-offu za Konferenčno ligo. Vijoličasti, ki so doslej po trikrat igrali v Ligi prvakov in Ligi Evropa, lovijo zgodovinsko prvo uvrstitev v tretjerazredno klubsko tekmovanje. Popotnica sicer ni najboljša, saj so minuli teden v Stockholmu izgubili z 0:1, pri čemer še zdaleč niso navdušili, saj si niso priigrali niti ene omembe vredne priložnosti.