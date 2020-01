Težava za Barcelono: Suarez odhaja na operacijo

Luis Suarez je imel že v zaključku lanske sezone težave z meniskusom desnega kolena. Izpustil je finalno tekmo španskega pokala, ki jo je Barcelona izgubila z Valencio, sedaj pa so se v taboru katalonskega ponosa odločili, da bo Urugvajec šel pod nož. Operacija bo izvedena v nedeljo, koliko časa bo zaradi nje Suarez odsoten z nogometnih igrišč, pa še ni znano.

Pri Kataloncih si želijo, da bi bil nazaj do prve tekme osmine finala Lige prvakov proti Napoliju, v tem času pa bo Blaugrana odigrala še šest prvenstvenih tekem. To bo za Suareza že tretji prisilni odmor v tej sezoni. V koncu avgusta in začetku septembra je dve tekmi izpustil zaradi poškodbe mečne mišice, novembra pa je na eni počival na račun težav z gležnjem.

Doslej je 32-letnik na 23 tekmah v vseh tekmovanjih prispeval 14 zadetkov. Pod 11 se jih je podpisal v La Ligi, tri je dodal v Ligi prvakov. V španskem prvenstvu mu gre odlično tudi pri asistencah, s sedmimi je trenutno celo najuspešnejši nogometaš v celotni konkurenci.

Luis Suarez