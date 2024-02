Težava za Redse: Pri Bayerju prepričani, da bo Xabi Alonso ostal trener

Xabi Alonso je za Liverpool igral med letoma 2004 in 2009. Osvojil je Ligo prvakov in angleški ligaški pokal.

Navijači Liverpoola zaradi zgoraj omenjenih razlogov zagotovo sanjajo o prihodu 42-letnega Španca, a pri njegovem trenutnem delodajalcu v to niso prepričani. Ravno nasprotno.

Xabi Alonso je za Bayer podpisal oktobra 2022, pogodbo pa ima sklenjeno do konca sezone 2025/2026. Zato je že jasno, da bodo morali pri Liverpoolu zanj konkretno seči v žep, kar je tudi v trenerskem poslu vse bolj pogosta praksa. Spomnimo se samo selitve Alberta Riere iz Celja v Bordeaux to sezono, za katero so pri francoskem drugoligašu odšteli za slovenske razmere izredno visokih 600 tisoč evrov.

Bayer edini, ki v TOP 5 ligah še ni okusil poraza

Za Alonsa je to sicer prva trenerska služba v članski konkurenci. Pred prihodom v Nemčijo je vodil mladinske selekcije pri Real Sociedadu in Real Madridu. V tej sezoni je statistika njegove ekipe naravnost izjemna, na 31 tekmah v vseh tekmovanjih je zabeležila 27 zmag, štiri remije in – pozor – niti enega samega poraza. V soboto je Bayer prednost v Bundesligi povečal na pet točk, potem ko je v medsebojnem obračunu vodilnih s 3:0 nadigral Bayer München.