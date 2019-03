Težavam ni videti konca: afera s Karleušo, opevanje četništva, zdaj še aretacija

"Sam sebe je vrgel iz reprezentance. Član izbrane vrste se mora dokazovati tako na igrišču kot zunaj njega. Žal mi je, a tako je," je takrat dejal Prosinečki. Vranješa so, kot pišejo nekateri srbski mediji, pritrjujejo jim tudi hrvaški, možje postave aretirali na letališču v belgijskem mestu Charleroi.



Kot pišejo tamkajšnji mediji, Vranješ ni imel uradnega dovoljenja za bivanje v državi, in ga je policija označila kot begunca, tako da je noč preživel v prostorih skupaj z ljudmi, ki čakajo in prosijo za azil. "Nogometaš je trdil, da je član Anderlechta, toda nihče mu ni verjel. Celo smejali so se," piše hrvaški časnik24sata, ki dodaja, da Vranješ ni imel nikakršnega dokaza oziroma dokumenta ... Vranješa širša javnost pozna po razmerju s srbsko starleto Jeleno Karleuša, še bolj znan pa je postal, potem ko je na spletu objavil njene gole slike. "Omenjena, ki sta medtem povsem prekinila stike, se bosta kmalu spet videla. In to na sodišču, saj ga je Jelena obtožila obrekovanja in povzročanja duševnih bolečin," piše srbski Kurir.