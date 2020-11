Težavam Liverpoola ni videti konca: ostali še brez okuženega Salaha

Tekme Lige prvakov se na Kanal A in VOYO vračajo v torek, 24. novembra, ko si boste lahko ogledali gostovanje RB Leipziga pri Paris Saint-Germainu (začetek prenosa ob 20.40). To bo ponovitev letošnjega polfinala za Parižane in ekipo nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. V sredo, 25. novembra, pa si boste lahko v naši družbi ogledali obračun evropskih velikanov Interja in madridskega Reala.