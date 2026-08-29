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Nogomet

Težave Liverpoola se nadaljujejo: še vedno brez ligaške zmage

Liverpool, 29. 08. 2026 16.09 pred 9 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Liverpool - Nottingham Forest

Nogometaši Liverpoola v uvodu v novo angleško prvenstvo ne blestijo. V drugem krogu so še drugič igrali neodločeno 2:2, tudi tokrat so morali dvakrat loviti zaostanek. Če so se proti Newcastlu porazu izognili globoko v sodnikovem dodatku, so tokrat doma izenačujoči gol dosegli nekoliko prej, novinec, Španec Victor Munoz, je izenačil v 82. minuti.

Liverpool - Nottingham Forest
Liverpool - Nottingham Forest
FOTO: Profimedia

Obema ekipama je pripadel polčas. V prvem so bili veliko konkretnejši gosti, ki so zasluženo povedli v 24. minuti, ko je po dolgi podaji vratarja Matza Selsa žogo sprejel Morgan Gibbs-White, jo podal do Dana Ndoya, ki jo je mimo Alissona Beckerja poslal v mrežo. Nottingham je imel ob koncu še eno veliko priložnost, a sta domače rešila Becker in prečka. V drugem polčasu je nadzor nad žogo povsem prevzel Liverpool, ki je v prvem polčasu prav tako imel nekaj priložnosti, Florian Wirtz je dosegel tudi gol, toda iz nedovoljenega položaja. V 60. minuti pa je vendarle prišel do izenačenja, lepo podajo Codyja Gakpoja z desne strani je izkoristil Alexander Isak.

V drugem delu so bili napadi Foresta redki, iz enega pa so še enkrat povedli. Becker je storil prekršek za enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Gibbs-White. Toda gosti prednosti niso zadržali, nova okrepitev Victor Munoz je v 82. minuti žogo poslal pod prečko in postavil končni izid.

Izidi angleške Premier lige, 29. avgust:

Liverpool - Nottingham Forest 2:2 (0:1)
Ndoye 24., Gibbs-White 70.; Isak 60., Munoz

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the kop
29. 08. 2026 16.18
Iraola=Slot! Drugače pa Isak, Wirtz, Frimpong, kerkez vsi za prodajo, nesposobni in leni.
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