Težave Liverpoola se nadaljujejo: še vedno brez ligaške zmage

Obema ekipama je pripadel polčas. V prvem so bili veliko konkretnejši gosti, ki so zasluženo povedli v 24. minuti, ko je po dolgi podaji vratarja Matza Selsa žogo sprejel Morgan Gibbs-White, jo podal do Dana Ndoya, ki jo je mimo Alissona Beckerja poslal v mrežo. Nottingham je imel ob koncu še eno veliko priložnost, a sta domače rešila Becker in prečka. V drugem polčasu je nadzor nad žogo povsem prevzel Liverpool, ki je v prvem polčasu prav tako imel nekaj priložnosti, Florian Wirtz je dosegel tudi gol, toda iz nedovoljenega položaja. V 60. minuti pa je vendarle prišel do izenačenja, lepo podajo Codyja Gakpoja z desne strani je izkoristil Alexander Isak.

V drugem delu so bili napadi Foresta redki, iz enega pa so še enkrat povedli. Becker je storil prekršek za enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Gibbs-White. Toda gosti prednosti niso zadržali, nova okrepitev Victor Munoz je v 82. minuti žogo poslal pod prečko in postavil končni izid.