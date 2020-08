Težave na obzorju? Dekle Bayernovega branilca Alphonsa Daviesa igra za PSG

V hiši mladega kanadskega bočnega branilca Alphonsa Daviesa bo to nedeljo, ko se bosta v velikem finalu Lige prvakov v Lizboni udarila PSG in Bayern (prenos na Pop TV in VOYO ob 20. uri), poseben dan. Še toliko bolj poseben bo za njegovo partnerko Jordyn Huitema. Gre za nogometašico, ki brani barve pariškega velikana PSG. Lahko bi zapisali, da kanadska napadalka v nedeljo ne more izgubiti, saj se bo lahko veselila tako v primeru, če slavi Bayern, kot v primeru če lovoriko dvigne PSG.