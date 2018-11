Težave postajajo vedno večje: Dembele bo (kazensko?) na tribuni

Na četrtkovem treningu Barcelone je trener Ernesto Valverde zaman čakal na francoskega napadalca Ousmana Dembeleja . Nekdanji član Evreuxa, Rennesa in Borussie Dortmund se je šele po dobri uri in pol javil delodajalcem, vse skupaj pa je pojasnil s prazno baterijo in želodčnimi težavami. Po sobotnem treningu, na katerem je Francoz nemoteno treniral, pa je postalo jasno, da nanj trener Valverde za naslednjo tekmo z Betisom ne bo računal, saj ga ni uvrstil na seznam igra lcev za obračun Primere Division.

"(Messi in Umtiti, op. a.) nam bosta prinesla veliko reči. Že lani smo videli, da je Betis agresivna ekipa, ki ti ne pusti igrati, želijo imeti posest in to bo takšna tekma, v kateri si bomo želeli, da bomo igrali mi in ne nasprotnik," je na sobotni novinarski konferenci povedal Valverde, veliko vprašanj pa je bilo, razumljivo, posvečenih Dembeleju, za katerega je Barcelona lani Borussii Dortmund plačala najmanj 115 milijonov evrov.

'Želimo pomagati vsem'

"Če sem ga kaznoval? ne. Vsak si to lahko razlaga tako, kot se mu zdi primerno. To je ekipa. Poskušam storiti najboljše za mojo ekipo in za moj klub. Nič nimam za komentirati. Notranja vprašanja so notranja. Jaz pa podajam športne ocene o tem, kdo nam lahko pride prav, kar se tiče ostalega pa je to drugo vprašanje. Igralcem želimo pomagati, da postanejo boljši. In želimo pomagati vsem," je o pereči temi povedal Valverde.

"Želimo si, kot ekipa in kot klub, ki je vanj vložil veliko, da izkoristi svoj talent. Smo ekipa in moramo naprej. Težko najdeš igralca s takšnim talentom. Ima zelo specifičen, neverjeten talent. Igralce pa se ocenjuje glede na to, kaj se vidi na igrišču."

