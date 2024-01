Težave savdskega selektorja: denarja je dovolj, igralci pa ne želijo igrati

OGLAS

Roberto Mancini je brez zadržkov kritiziral igralce, ki so pred azijskim pokalom zapustili reprezentančne priprave. Vratar Nawaf Al-Aqidi, vezist Salman Al-Faraj in branilec Sultan Al-Ghannam so nekdanjega italijanskega nogometaša in selektorja šokirali s svojim pristopom do reprezentance.

Roberto Mancini je avgusta lani prevzel vodenje savdske reprezentance. FOTO: AP icon-expand

"Bili so na seznamu. Salman mi je rekel, da ne želi igrati na prijateljskih tekmah. Sultana sem vprašal, če bi rad igral, in on mi je odgovoril, da ni zadovoljen. Nawaf mi je rekel, da bo prišel, ampak dan pozneje mi je v Rijadu rekel, da ne bo prišel. Poskušali smo govoriti z njim in ga uvrstiti na seznam. Pred tremi dnevi je odšel k našemu trenerju vratarjev in rekel: Ne želim ostati tu, če ne bom igral," je različne razloge za nezadovoljstvo treh reprezentantov opisal nekdanji nogometaš, ki je italijansko reprezentanco zastopal na 36 tekmah.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke