Težave v Madridu: poškodovan še Luka Modrić

"Po opravljenih zdravniških testih lahko potrdimo, da je Luka Modrić staknil poškodbo velike pritezalke na desni nogi," so v izjavi za javnost zapisali na uradni spletni strani madridskega velikana. Koliko časa bo hrvaški reprezentant odsoten, zaenkrat še ni znano. Pri Real Madridu so dodali le, da bodo Modrićevo okrevanje še naprej podrobneje spremljali. Pričakovati gre, da 34-letnika ne bo na sobotni tekmi proti Levanteju, pod vprašanjem pa je tudi prvi krog Lige prvakov, v katerem se bo Real pomeril s PSG-jem.



Z reprezentančnih obveznosti se je rahlo poškodovan vrnil tudi napadalecLuka Jović, ki so ga zdravstvene težave mučile že na začetku sezone. Poleg tega je odsoten tudi Brahim Diaz, za Marca Asensia pa je že nekaj časa jasno, da v tej sezoni ne bo več nastopil. Tu pa se seznam poškodovanih na Santiago Bernabeuu še zdaleč ne zaključi. Takšne ali drugačne težave so v zadnjem času imeli šeFerland Mendy, Thibaut Courtois, Mariano Diaz, Sergio Ramos, Rodrygo, Eden Hazard, James Rodriguez in Isco. Izmed vseh okrepitev v tem prestopnem roku je doslej popolnoma zdrav ostal le branilec Eder Militao, ki pa v španskem prvenstvu sploh še ni dobil priložnosti.



Galaktiki so po treh odigranih krogih v La Ligi na petem mestu in imajo ob dveh remijih le eno zmago. Za vodilnim Atleticom imajo že štiri točke zaostanka, tolaži pa jih lahko podatek, da ima Barcelona še točko manj.