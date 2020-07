Težave v MLS: tekmo v Orlandu odpovedali tik pred zdajci

V skladu z zdravstvenimi in varnostnimi protokoli lige MLS morajo vsi igralci dan pred tekmo opraviti testiranje na novi koronavirus. To pomeni, da bodo nogometaši iz Toronta in Washingtona danes opravili še eno tovrstno testiranje, v primeru negativnih izvidov pa bodo že v ponedeljek odigrali medsebojno tekmo v športnem kompleksu zabaviščnega parka Walt Disney v Orlandu na Floridi.