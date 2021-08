Težave v pariški garderobi: 'Mbappe ne želi igrati z Messijem.'

Kot je zapisal kolumnist L'Equipa Thibaud Vezirian, je prihodnost izvrstnega francoskega reprezentančnega krilnega napadalca še naprej zelo negotova.

"Kylian želi zapustiti PSG. Od kluba je zahteval, da ga proda, saj ne vidi svoje prihodnosti v pariški garderobi. Če ga ne bodo prodali do konca tega prestopnega roka, bo stisnil zobe in ostal do izteka pogodbe junija naslednje leto. Takrat bo prost igralec in bo lahko odšel v Madrid brez odškodnine. Že pred nekaj tedni je opozoril klubsko vodstvo, da ne želi igrati z Messijem," je "tvitnil" Vezirian, ki je sicer dober poznavalec odnosov v pariškem nogometnem velikanu.