Težave v Premier League: kar 18 okuženih na zadnjem testiranju

Pred tedni so se v omejenem številu na določene stadione v Angliji vrnili tudi navijači.

V Premier League so med 21. in 27. decembrom skupno odvzeli 1479 brisov, 18 igralcev oziroma uslužbencev klubov pa je bilo pozitivnih. Vsi okuženi so že v 10-dnevni samoizolaciji.

Največ število okužb so doslej našteli med 9. in 15. novembrom, tedaj je bilo pozitivnih 16 članov v Premier League.

Manchester City je zavoljo številnih okužb v svojem taboru odpovedal ponedeljkovo tekmo 16. kroga z Evertonom v Liverpoolu. Meščani bodo naslednjo tekmo igrali 3. januarja prihodnje leto, ko bodo v Londonu gostovali pri Chelseaju.