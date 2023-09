Težave v raju: Sancho trenerja ten Haga označil za lažnivca

Nogometaši Arsenala in Manchester Uniteda so v četrtem krogu Premier lige poskrbeli za dramatičen spektakel. V prvem polčasu sta ekipi dosegli vsaka po en zadetek, topničarji pa so v zadnjih minutah tekme zabili dva zadetka in poskrbeli, da so tri točke ostale doma. Gostujoči trener Erik ten Hag se je po tekmi na veliko razgovoril o sodnikih, poleg tega pa je navijače rdečih vragov presenetil z izjavo, da je Jadon Sancho ostal zunaj kadra za derbi kroga zaradi slabih predstav na treningih.