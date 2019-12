Težave za Barcelono: poškodovani Ter Stegen ne želi na operacijo

'Popolnoma zavrnil' možnost operacije "Prišlo je celo tako daleč, da je zdravniška služba Barce Ter Stegnu odkrito ponudila možnost operacije, da bi enkrat za vselej rešili težave z bolečinami v desnem kolenu. Kljub temu je vsakič, ko mu je klub to predlagal, nemški vratar zavlačeval z odločitvijo. Razlog? Čas okrevanja, če bi se na koncu le odločil za operacijo: gre za minimalno med 10 in 12 tednov odsotnosti,"piše AS.

Tendinitis ali vnetje vezi že lep čas povzroča težave nemškemu vratarju Barcelone Marcu-Andreju ter Stegnu , poroča madridski športni časnik AS, ki dodaja, da bo eden najboljših vratarjev na svetu v naslednjih dneh opravljal intenzivne terapije in bo tako manjkal na treningih članskega moštva, ki se trenutno nahaja na krajših počitnicah pred nadaljevanjem ligaške sezone.

Madridski časnik dodaja, da je Ter Stegen "popolnoma zavrnil" možnost operacije sredi sezone, saj bi moral izpustiti velik del tekem, ki so Barci ostale v sezoni 2019/20. Razmišlja seveda tudi o prihajajočem evropskem prvenstvu, saj bi mu operacija v srditem boju s kapetanom Manuelom Neuerjem najverjetneje odvzela tudi minimalne možnosti, da bi mu selektor nemške reprezentance Joachim Löwnamenil vlogo prvega vratarja.

Brez derbija z Espanyolom, morda celo superpokala v Džidi

"Edina možnost za operacijo obstaja po evropskem prvenstvu ‒ko bi izkoristil mesec počitnic ‒, toda v primeru, da bi Nemčija prišla do finala, ki bo na sporedu 12. julija, bi bil v težkem položaju, saj bi se v primeru odhoda pod nož na igrišča vrnil skorajda v zaključku oktobra. To je za vratarja veliko časa, morda celo preveč. Do takrat bo Ter Stegen skrival težave z opravljanjem terapij z rastnim faktorjem, trajalo bo približno deset dni, s tem pa želijo izboljšati in dovolj dobro pripraviti njegovo desno koleno,"so še zapisali pri dnevniku AS.

Ter Stegen je že bolj kot ne odpadel za sobotni mestni derbi z Espanyolom, s katerim bo Barca odprla januarski del aktualne sezone po povratku s počitnic. Zelo vprašljiv je tudi za polfinalni obračun španskega superpokala, ki ga bo letos prvič gostila savdska Džida, Katalonci pa se bodo 9. januarja za finalno vozovnico udarili z Atletico Madridom slovenskega reprezentanta Jana Oblaka.

