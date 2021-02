Težave za Bayern: Müller okužen, Boateng po tragediji brez finala

Nemška televizija Sky Sportsin častnik Bildporočata, da naj bi bil Thomas Müllerpozitiven že po sredinem treningu svoje ekipe, tega pa nemški prvaki in Mednarodna nogometna zveza (Fifa) še nista potrdila. Müller je tretji na listi pozitivnih igralcev Bayerna v zadnjem obdobju, pred tem v Katar nista mogla odpotovati Javi Martinez in Leon Goretzka.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je v sredo v domovino vrnil tudi branilec Jerome Boatengzaradi osebnih razlogov, po nenadni smrti nekdanjega dekleta, manekenke Kasie Lenhardt, ki so jo mrtvo našli v njenem stanovanju v Berlinu. Boateng je ravno na začetku tega meseca oznanil, da po 15 mesecih končuje zvezo z nemško-poljskim modelom, v javnost pa je pricurljalo več neprijetnih podrobnosti.

'Najprej se moram pomiriti'

"Moram prevzeti odgovornost in ravnati tako, da bom pazil na mojo družino in njihove interese," je nedavno na Instagramu zapisal Boateng. Policija je sicer sporočila, da smrti 25-letnice, ki so jo mrtvo našli v stanovanju v Berlinu, ne obravnavajo kot umor. Skupaj z Boatengom je v zadnjih mesecih polnila vrstice tabloidov, kjer so se vrstile obtožbe o nezvestobi in celo izsiljevanju. Lenhardtova je bila januarja v alkoholiziranem stanju udeležena tudi v prometni nesreči.

"Govoril bom, a najprej se moram pomiriti. Prosim, dajte mi čas," je še pred njeno smrtjo dejal Boateng. V enem od nedavnih intervjujev je Lenhardtovo celo obtožil, da je namerno uničevala njegov odnos z bivšo ženo, grozila naj bi mu tudi z napadom na njegovo javno podobo.

"Pogosto mi je grozila, da me bo uničila, da bo uničila mojo kariero in poskrbela za to, da bom izgubil otroke. Dejala je, da me bo obtožila nasilja. Vedela je, da me je mati mojih otrok obtožila ravno tega," je dejal Boateng.