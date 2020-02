Težave za Bayern: Perišić si je zlomil gleženj

Perišić je v tej sezoni Lige prvakov odigral vseh šest tekem in dosegel tudi en zadetek.

"Preden se bo vse zacelilo, bo minil mesec. Nato bo začel z lažjimi treningi, se pravi, da nanj kar nekaj časa ne bom mogel računati," je dejal Hansi Flick, ki pa je od zdravniške službe dobil tudi bolj vesele novice, saj sta poškodbi zacelila Serge Gnabryin Kingsley Coman, ki sta oba pripravljena na vrnitev.

Bayern se bo v sredo v šestnajstini finala nemškega pokala meril proti Hoffenheimu, nekdanji Flickovi ekipi, v nedeljo pa bo odigral še prvenstveni derbi proti Leipzigu. V osmini finala Lige prvakov Bavarce čaka dvoboj s Chelseajem.

Atletico ostal brez branilca

Angleškemu nogometnemu reprezentantu in soigralcu slovenskega vratarja Jana Oblaka pri Atleticu iz MadridaKieranu Trippierju so zaradi hernije operirali hrbtenico in bo moral nekaj časa mirovati. O tem, kdaj se bo nogometaš vrnil na zelenice, v klubu ne govorijo, bolj ali manj jasno pa je, da bo moral izpustiti prvi dve tekmi izločilnih dvobojev v Ligi prvakov, kjer Atlete pričakujejo aktualni prvaki iz Liverpoola.

"Operacija je minila brez zapletov, Kieran bo lahko takoj začel rehabilitacijo in delo v telovadnici. Kdaj se bo pridružil treningom ekipe, pa je nemogoče napovedati,"so sicer sporočili iz Atletica, španski mediji pa špekulirajo, da bo manjkal najmanj en mesec.