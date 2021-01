Težave za Man. City in Leicester: De Bruyne in Vardy odsotna vsaj mesec dni

Pep Guardiola je potrdil, da bo moral Kevin De Bruyne zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice počivati od štiri do šest tednov. Belgijski kreator igre se je poškodoval na sredinem obračunu proti Aston Villi, ki ga je Manchester City doma dobil z 2:0. De Bruyne bi lahko izpustil tudi do deset tekem, kar pomeni, da ga najverjetneje ne bo v osmini finala Lige prvakov, ko se bodo meščani udarili z Borussio iz Dortmunda.

De Bruyne je v tej sezoni Premier League na 17 tekmah zbral tri zadetke in kar deset asistenc. Vardy, ki je odigral tekmo več od Belgijca, je v polno meril 11-krat, dodal pa je tudi pet podaj soigralcem.

"To je za nas velika težava. Tako zanj kot za vse nas je to velik udarec, a morali se bomo prilagoditi. Vsi v življenju imajo svoje težave, s katerimi se spopadajo, zato se bomo morali znajti, kot se vsi ostali," je v svojem značilnem filozofskem slogu povedal Guardiola.

Manjša operacija načete kile pa čaka napadalca Leicester Cityja Jamieja Vardyja, so potrdili na spletni strani kluba, kjer so dodali, da je imel Vardy že skozi celotno sezono nekaj težav, tako da so se sedaj le odločili, da jih z operacijo poskusijo odpraviti.

Trener kluba Brendan Rodgers je pred tekmo četrtega kroga pokala FA proti Brentfordu dejal: "Vardy je 'out' za nekaj tednov. Kot že veste, se je z manjšo poškodbo ukvarjal že nekaj časa, in presodili smo, da je sedaj pravi čas, da gre na operacijo. Čutili smo, da je ne gre več prestavljati."