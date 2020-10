Težave za nogometne velikane: milijonske izgube Rome in Barcelone

Italijanski nogometni prvoligaš Roma je razkril, da je v minuli sezoni do 30. junija zabeležil 204 milijone evrov izgube. Klub, ki ga je lani od rojaka Jamesa Pallotte za 600 milijonov evrov prevzel ameriški poslovnež Dan Friedkin, za slabo poslovanje krivi pandemijo novega koronavirusa. Roma je bila že pred pandemijo v rdečih številkah, zdravstvena kriza pa je še povečala njene finančne težave in posledično vplivala na športna tekmovanja, televizijske pravice in sponzorstvo.

"Kljub ukrepom, sprejetim za ublažitev posledic, je to izredno stanje še vedno igralo pomembno vlogo pri naši gospodarski dejavnosti," so pri Romi zapisali v dokumentu, objavljenem na njihovi spletni strani. Za pesimizem sta poskrbeli tudi dejstvi, da se ekipa ni uvrstila v Ligo prvakov in da klub v prestopnem roku s prodajo igralcev ni iztržil toliko, kot se je nadejal. Za Gregoira Defrela (Sassuolo), Maxima Gonalonsa(Granada), Aleksandra Kolarova (Inter Milano) in Patrika Schicka (Bayer Leverkusen) je skupno iztržil le 13 milijonov evrov. Edina pozitivna stvar, kar se tiče klubskega proračuna v času pandemije, je bila ta, da so se igralci in trener Paulo Fonseca odrekli štirimesečni plači, s tem je klub privarčeval 30 milijonov evrov.